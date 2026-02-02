Karim Benzema 'potpisao' izdaju kakva se ne pamti

Benzema je posljednjih tjedana bio u pregovorima s Al-Ittihadom o nastavku suradnje, no dogovor nije postignut. Prema dostupnim informacijama, razlog razlaza bila je ponuda koju je francuski napadač ocijenio neprihvatljivom, nakon čega je odlučio napustiti klub i potpisati za njegova najvećeg rivala.

Tridesetosmogodišnjak je službeno predstavljen kao novi igrač Al-Hilala, momčadi koja već okuplja niz zvučnih imena svjetskog nogometa i koja se redovito bori za trofeje u Saudijskoj Arabiji i Aziji.

Benzema je u Al-Ittihad stigao u ljeto 2023. godine, kada je potpisao jedan od najizdašnijih ugovora u povijesti nogometa, vrijedan oko 100 milijuna eura po sezoni.

U aktualnoj sezoni zabio je 16 golova u 21 nastupu, dok je ukupno za klub iz Džede u 83 utakmice postigao 54 pogotka uz 17 asistencija.

Definitivno se ovo može tretirati kao velika izdaja, kao da je prešao iz Reala u Barcelonu. Al-Ittihad i Al-Hilal su najveći rivali u Saudijskoj Arabiji.

Nogometnu karijeru započeo je u Olympique Lyonu, a vrhunac je dosegnuo u Real Madridu, za koji je igrao 14 godina i osvojio sve najvažnije klupske trofeje, uključujući i Zlatnu loptu. Za Francusku je upisao 97 nastupa i postigao 37 pogodaka.