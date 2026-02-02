UKIDA SANKCIJE?

Ova odluka Giannija Infantina mogla bi izazvati bijes u mnogim zemljama; najviše u europskim

S.Š. / Hina

02.02.2026 u 22:10

Gianni Infantino
Gianni Infantino Izvor: EPA / Autor: ANDRE COELHO
Predsjednik Međunarodne nogometne federacije (FIFA) Gianni Infantino najavio je da bi se ruski nogometni klubovi i reprezentacija Rusije uskoro mogli vratiti na najveću scenu.

Infantino je u razgovoru za Sky Sports podržao ponovno uključivanje Rusije u sastav i pozvao na prekid četverogodišnjeg isključenja zemlje s međunarodnih natjecanja.

FIFA je zabranila Rusiji sudjelovanje u međunarodnim natjecanjima nakon invazije na Ukrajinu u veljači 2022.

Rusija je zbog toga izbačena sa Svjetskog prvenstva u Kataru i nije bila dio kvalifikacija za izdanje 2026. koje će se ovog ljeta održati u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku.

Infantino je rekao kako je zabrana bila uzaludna, a njegova prva želja je vratiti mlade ruske reprezentacije.

'Moramo razmotriti vraćanje Rusije, definitivno, jer ova zabrana nije ništa postigla. Samo je stvorila više frustracije i mržnje', rekao je Infantino.

'Pomoglo bi da djevojčice i dječaci iz Rusije mogu igrati nogometne utakmice u drugim dijelovima Europe', dodao je.

Infantino je istaknuo kako se bezrezervno protivi zabranama i da bi FIFA trebala 'u svoje statute ugraditi da zapravo nikada ne bismo smjeli zabraniti nijednoj zemlji igranje nogometa zbog postupaka njihovih političkih vođa'.

Sažeci Hrvatske nogometne lige

