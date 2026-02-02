Bivši igrač Dinama i Hajduka karijeru nastavlja u Njemačkoj

'Real Oviedo i Hertha Berlin postigli su dogovor o prelasku Josipa Brekala u njemački klub', priopćila je posljednjeplasirana momčad španjolskog prvenstva na svojoj internetskoj stranici. Hertha je putem Instagrama dodala da je ugovor potpisan do kraja sezone uz mogućnost produženja za dodatnu sezonu.

Brekalo je bio u Oviedu od ljeta te je upisao 15 nastupa uz jedan gol u Kupu kralja. Nije, međutim, odigrao niti jedan susret svih 90 minuta.

'Zahvalni smo mu na predanosti, angažmanu i profesionalnosti tijekom vremena provedenog u našem klubu te mu želimo svu sreću u novoj profesionalnoj budućnosti', poručio je klub iz sjevernog grada Ovieda.

Brekalo je stigao u Njemačku gdje je već nastupao za prvoligaše Wolfsburg i Stuttgart. Njegov novi klub nalazi se na 7. mjestu među 18 klubova druge njemačke lige. Hrvatski krilni napadač dobio je dres s brojem 7.

Brekalo je tijekom karijere igrao i za hrvatske klubove Dinamo i Hajduk, talijanske Torinu i Fiorentinu, a prošle sezone tursku Kasimpasu.

Za Hrvatsku je odigrao 35 utakmica do listopada 2023.