Ove izjave Španjolca dodatno će nabrijati hrvatskog kapetana: Modrić se s njime ne može uspoređivati...

Vezni igrač španjolske nogometne reprezentacije Sergio Busquets smatra kako su Ivan Rakitić i Luka Modrić ključni za igru Hrvatske, koju je teško pobijediti, no da će Španjolska u utorak istrčati po nova tri boda.

'Hrvatska je uravnotežena momčad. U finalu Svjetskog prvenstva su bili zaslužili pobjedu, no nedostajala im je trunka sreće. Imaju odlične pojedince, a igrači u sredini poput Ivana i Luke su ključni', rekao je Busquets u ponedjeljak na konferenciji za medije u Elcheu.

'Bit će to teška utakmica, teško ćemo ih pobijediti no izaći ćemo s velikom željom da to učinimo', dodao je 30-godišnji vezni igrač Barcelone, klupski suigrač Ivana Rakitića.