Izbornik Zlatko Dalić jasno je i glasno rekao što želi; kako će na ove izjave reagirati Davor Šuker?

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić nije krio zadovoljstvo nakon pobjede 2:1 u prijateljskoj utakmici protiv Gruzije igranoj u Puli. Napomenuo je i da u pripremnom razdoblju do Eura trebamo odigrati četiri jake utakmice kako bi vidjeli gdje smo i što nam nedostaje...

'Godina nije mogla biti bolja. Elegantno smo ostvarili cilj, napravili smo puno lijepih stvari, bilo je naravno i problemčića, no nećemo se sada time zamarati. Dobili smo neke igrače koji mogu konkurirati za Euro i to je u ovom trenutku najvažnije. Sada se igrači vraćaju u svoje klubove, slijedi nova borba, novi pritisak i nadam se da će svi maksimalno iskoristiti svoju minutažu u klubovima', istaknuo je Dalić.

'Devet je mjeseci prošlo od operacije, počeo je trenirati, a pitanje je sada hoće li ostati u Atleticu. Šime je snažna karika za nas koja nam puno nedostaje. No, poznavajući njegov karakter ne sumnjam u Vrsaljka. Nažalost, imamo problema s golmanima jer osim Livakovića, koji sjajno brani, Kalinić i Sluga ne brane u svojim klubovima. Razgovarao sam s njima, naročito s Kalinićem. Do sada sam to mogao podnijeti, više neću, on mora braniti', upozorio je Dalić, dodavši da je svjestan kako je današnji Kalinićev kiks posljedica nebranjenja.

Na pitanje novinara da li je upoznat s protivnicima u prijateljskim susretima prije Eura, Dalić je odgovorio kako najprije treba sačekati ždrijeb i vidjeti cijelu situaciju. No, imao je za kraj više nego jasnu i glasnu poruku predsjedniku HNS-a Davoru Šukeru na kojemu je sad da napokon iskoristi svoj 'brend' i dogovori jake protivnike uoči Eura...

'Želim jake utakmice, ne želim gubiti vrijeme s Gibraltarom, Andorom i Maltom. Ne podcjenjujem nikoga, ali nama treba Italija, Njemačka i Belgija. Mi smo kao svjetski viceprvaci svima mamac i mi u tim susretima moramo zaraditi novac, ne možemo igrati za siću. Do Eura moramo odigrati četiri jake utakmice kako bi vidjeli gdje smo i što nam nedostaje', zaključio je hrvatski izbornik Zlatko Dalić.