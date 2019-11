Hrvatska pobjeda protiv Gruzije skupo plaćena ozljedama Nikole Vlašića i Josipa Juranovića

Nogometaši Hrvatske u Puli su u prijateljskoj utakmici protiv Gruzije slavili 2:1. Gruzijci su poveli u 19. minuti preko Papunašvilija, a Hrvatska je izjednačila u 25. minuti autogolom kapetana gostiju Kašije. U 53. minuti Ivan Perišić je udarcem glavom, nakon ubačaja Josipa Juranovića, zabio za konačnih 2:1...

Gruzijci su mogli povesti u 13. minuti. Kakabadze se probio po desnom boku i povratnom loptom pronašao je Jiguarija, koji promašuje 'zicer'.

Do prvog gola na utakmici ipak dolaze gosti, i to u 19. minuti. Udarac Papunašvilia sa vrha kaznenog prostora nije uspio blokirati Škorić, no unatoč tome bio je to preslabi šut da bi prevario našeg golmana Lovru Kalinića, ali to se je ipak dogodilo i lopta je završila u mreži. Kalinić je reagirao očajno loše. Vidi se da Lovre ne brani u Aston Villi, nesiguran je, potpuno izvan forme...

Primljeni je gol probudio naše nogometaše i igra je postala tečnija i brža, a izjednačenje je stiglo u 25. minuti iz prekida. Oršić je odlično ubacio u peterac, a gruzijski branič Kašia zatresao je vlastitu mrežu.

Samo minutu kasnije Hrvatska je mogla doći do preokreta. Rebić je oteo loptu, a Perišić je sa 15 metara pogodio prečku. Još jednu dobru akciju naši su odradili u 36. minuti, ali udarac Badelja s 18 metara bio je neprecizan.