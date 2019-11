Kovačić zadovoljan, ali i jako realan. Juranović svojom izjavom zabrinuo navijače Hajduka uoči derbija

U završnici prijateljske utakmice Hrvatske i Gruzije koja se igrala po kišovitom vremenu u Puli, u kojoj su Dalićevi igrači ipak izvukli pobjedu 2:1, ozlijedili su se Nikola Vlašić i Josip Juranović. O kakvim je ozljedama riječ biti će poznato tijekom srijede, a usprkos pobjedi zbog toga ipak ostaje gorak okus u ustima

Ako se ozljeda Josipa Juranovića, koji nije uspio izdržati do kraja utakmice, pokaže ozbiljnijom vjerojatno će morati propustiti najveći hrvatski derbi u petak (Arenasport 3, 18 sati) kada Hajduk dolazi u goste Dinamu. To bi zaista bio velik udarac za Hajduk, pogotovo jer je Juranović pokazao u Puli sjajnu igru, a bio je i asistent za pobjednički gol Ivana Perišića.

No, zbog ozljede nije uspio završiti utakmicu iako je stisnuo zube.

'Kao prvo moram reći da smo odlčno ušli u utakmicu, ali smo primili nesretni gol. Pokazali smo se kao bolja momčad i zasluženo smo pobijedili', kazao je Juranović koji je naglasio kako je 'na svim novim igračima koji su dobili šansu prilika je je iskoriste'

'Meni je ovo svakako bilo odlično iskustvo. Asistencija? Eto, došao sam tamo gdje treba ubaciti i Perišić je zabio.'

Za kraj je Juranović otkrio kakvo je stanje s ozljedom:

'Uff, više ću o ozljedi znati sutra nakon pregleda. Nadam se da nije ništa strašno, ali...', mirno je kazao pouzdani Juranović koji je svojom izjavom zabrinuo navijače Hajduka uoči derbija. Samo dva dana ima za oporavak, a šepajući je napustio teren.

Zadovoljan svojom igrom bio je i Mateo Kovačić, veznjak engleskog Chelseaja od kojeg se nekako najviše očekivalo u ovoj utakmici. No, ostaje dojam da on može puno bolje...

'Bitna pobjeda, uvijek je bitno pobijediti. Pristup je bio odličan, dobili smo i to je najvažnije. Kako sam zadovoljan svojom igrom? Bilo je OK s obzirom na to da je prijateljska. Nažalost, imali smo par ozljeda, Nikola je dobio jak udarac, ali mislim da nije strašno. Igrati za Hrvatsku uvijek je privilegij i to treba maksimalno iskoristiti', kazao je realni i iskreni Kovačić za Novu TV.

Stasiti stoper Dinama Dino Perić još jednom je dokazao kako izrasta u vrhunskog igrača. Nakon sjajne partije protiv Slovačke pokazao je da je u top formi i protiv Gruzije:

'Nakon subote i slobodnog dana danas nije bilo lako izaći na teren, ali odradili smo to. Nije mi naporno igrati za reprezentaciju, to je privilegija i uživancija. Tada napor nestaje. Što se tiče reprezentacije bit će pauza vjerojatno do ožujka, ali mi se vraćamo u klubove. Prije ovih utakmica više sam osjećao pritisak nego na inače uoči utakmica, ali uz puno vjere i molitvu uspio sam se opustiti i sve dobro odraditi', kazao je 197 cm visoki Perić.