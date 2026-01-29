lijep izbor

Izašle EHF-ove nominacije za najbolje rukometaše na Euru; evo koji su Hrvati u igri

M.Š

29.01.2026 u 14:04

tportal
Izvor: Pixsell / Autor: Sanjin Strukic/PIXSELL
Europsko rukometno prvenstvo u punom je zamahu, a EHF je organizirao tradicionalno glasanje za najbolje igrače.

Na rasporedu je poluzavršnica u kojoj Hrvatska igra s Njemačkom, a Danska s Islandom. Iza Hrvatske je sjajan turnir, a to je prepoznao i savez koji je brojne izabranike Dagura Sigurdssona uvrstio u nominaciju.

Tu su redom: Zvonimir Srna, Luka Cindrić, Ivan Martinović, Zlatko Raužan i Mario Šoštarić.

Ako svojim glasom želite podržati rukometaše, to možete preko aplikacije Home of Handball dostupne korisnicima iPhonea i Androida. Glasanje je otvoreno do 31. siječnja u 23:59.

  • Golman: Emil Nielsen (DEN), Andreas Wolff (GER), Kristóf Palasics (HUN), Torbjørn Bergerud (NOR), Viktor Hallgrímsson (ISL), Nikola Portner (SUI)
  • Lijevo krilo: August Pedersen (NOR), Emil Jakobsen (DEN), Orri Freyr Þorkelsson (ISL), Dylan Nahi (FRA), Noam Leopold (SUI), Rutger ten Velde (NED)
  • Lijevi vanjski: Simon Pytlick (DEN), Thibaud Briet (FRA), Sander Sagosen (NOR), Zvonimir Srna (CRO), Ian Tarrafeta (ESP), Martim Costa (POR)
  • Srednji vanjski: Gísli Kristjánsson (ISL), Aymeric Minne (FRA), Domen Makuc (SLO), Luka Cindrić (CRO), Felix Claar (SWE), Juri Knorr (GER)
  • Desni vanjski: Mathias Gidsel (DEN), Francisco Costa (POR), Blaž Janc (SLO), Renārs Uščins (GER), Ómar Ingi Magnússon (ISL), Ivan Martinović (CRO)
  • Desno krilo: Aleix Gómez (ESP), Lukas Zerbe (GER), Bence Imre (HUN), Mario Šoštarić (CRO), Kevin Gulliksen (NOR), Óðinn Ríkharðsson (ISL)
  • Pivot: Johannes Golla (GER), Ludovic Fabregas (FRA), Magnus Saugstrup (DEN), Oscar Bergendahl (SWE), Kristjan Horžen (SLO), Zlatko Raužan (CRO)
  • Obrambeni igrač: Karl Konan (FRA), Adrián Sipos (HUN), Antonio Serradilla (ESP), Borut Mačkovšek (SLO), Tom Kiesler (GER), Salvador Salvador (POR)
  • Mladi igrač: Francisco Costa (POR), Óli Mittún (FAR), Marcos Fis (ESP), Patrick Anderson (NOR), Nikola Roganović (SWE), Gino Steenaerts (SUI)

