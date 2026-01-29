Zato ga navijači vole; pogledajte što je Courtois naredio Realovim zvijezdama

Realu je trebao rezultat kako bi zadržao Top 8 i izravan plasman u osminu finala, a Benficu je samo pobjeda mogla dovesti na 24. mjesto i doigravanje. Rasplet je bio nevjerojatan. Real je poveo preko Kyliana Mbappea , a Benfica je izjednalčila preko Andreasa Schjelderupa . Vangelis Pavlidis je potom preokrenuo rezultat golom u 48., a Schjelderup je opet pogodio u 54. Međutim, Mbappe je uzvratio istom mjerom za 3-2.

Onda se dogodilo čudo. Real je u nadoknadi prvo zaradio dva isključenja. Prvo je Raul Asencio dobio drugi žuti karton, a potom i Rodrygo. Tu se otvorio san za Benficu.Znajući da mu igra samo pobjeda s dva gola razlike, Jose Mourinho je na napadački korner poslao golmana Anatolija Trubina. Ishod možete pogoditi - golman je zabio za 4-2 u 98. minuti.

Dakle, Real je doživio pravi debakl ispavši iz Top 8 i sada će prolaz tražiti kroz doigravanje. Nakon utakmice su igrači španjolskog velikana pohitali u svlačionicu, a gostujući navijači su na to naprosto poludjeli.

Krenula je salva zvižduka, a onda se ukazao Thibaut Courtois koji je došao do suigrača, naredio im da se okrenu i suoče s navijačima. Zbog toga Belgijac uživa veliko poštovanje Madridista, a jako lijepu gestu napravio je i odmah nakon utakmice kada je išao ravno do Trubina kako bi mu čestitao na sjajnom golu.