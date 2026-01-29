belgijac sa stavom

Zato ga navijači vole; pogledajte što je Courtois naredio Realovim zvijezdama

M.Š

29.01.2026 u 13:15

tportal
Izvor: EPA / Autor: KIKO HUESCA
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Dojmovi se ne stišavaju nakon nevjerojatne utakmice između Benfice i Real Madrida u Ligi prvaka u kojoj je domaćin slavio rezultatom 4-2.

Realu je trebao rezultat kako bi zadržao Top 8 i izravan plasman u osminu finala, a Benficu je samo pobjeda mogla dovesti na 24. mjesto i doigravanje. Rasplet je bio nevjerojatan. Real je poveo preko Kyliana Mbappea, a Benfica je izjednalčila preko Andreasa Schjelderupa. Vangelis Pavlidis je potom preokrenuo rezultat golom u 48., a Schjelderup je opet pogodio u 54. Međutim, Mbappe je uzvratio istom mjerom za 3-2.

vezane vijesti

Onda se dogodilo čudo. Real je u nadoknadi prvo zaradio dva isključenja. Prvo je Raul Asencio dobio drugi žuti karton, a potom i Rodrygo. Tu se otvorio san za Benficu.Znajući da mu igra samo pobjeda s dva gola razlike, Jose Mourinho je na napadački korner poslao golmana Anatolija Trubina. Ishod možete pogoditi - golman je zabio za 4-2 u 98. minuti.

Dakle, Real je doživio pravi debakl ispavši iz Top 8 i sada će prolaz tražiti kroz doigravanje. Nakon utakmice su igrači španjolskog velikana pohitali u svlačionicu, a gostujući navijači su na to naprosto poludjeli.

Krenula je salva zvižduka, a onda se ukazao Thibaut Courtois koji je došao do suigrača, naredio im da se okrenu i suoče s navijačima. Zbog toga Belgijac uživa veliko poštovanje Madridista, a jako lijepu gestu napravio je i odmah nakon utakmice kada je išao ravno do Trubina kako bi mu čestitao na sjajnom golu.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
nevjerojatno

nevjerojatno

Skandal uoči polufinala: Hrvatska bez navijača zbog Danaca i bizarne odluke EHF-a
PRIJELAZNI ROK

PRIJELAZNI ROK

Hajduk dobio još četiri ponude za hit-igrača: Evo tko i koliko nudi
ep u rukometu

ep u rukometu

Kapetan Hrvatske pred polufinale brutalno odbrusio Dancima: 'Žao mi je, ali tako je'

najpopularnije

Još vijesti