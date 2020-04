Manchester City bez imalo srama poručio navijačima da će nastaviti naplaćivati ulaznice bez obzira na to što nema utakmica

Manchester City svoje navijače s godišnjim ulaznicama nastavlja teretiti iz mjeseca u mjesec bez obzira na to što utakmica nema mjesec i pol

BBC-jev David Mooney , inače veliki navijač Cityja, objavio je na svojem Twitteru kako klub i dalje naplaćuje svojim navijačima ulaznice, bez obzira na to što je sezona zaustavljena. Engleski klub inače svojim navijačima s godišnjom ulaznicom naplaćuje utakmicu po utakmicu, odnosno sve se plaća na rate, a te rate će biti naplaćene bez obzira na to što nema utakmica.

'S obzirom na to da su sve utakmice odgođene do 30. travnja, nastavit ćemo raditi kao i obično pa ćemo uplate putem kartica za sezonske ulaznice primati i u travnju. To će vam osigurati da se vratite na stadion čim se nastavi sezona', objasnili su u klubu, ali nisu naišli na odobrenje navijača.



Jedan navijač im je poručio da im je način rada potpuno pogrešan.



'Kako možete nastaviti raditi kao i obično kada više tako ne radi nitko u državi niti na svijetu? Utakmica nema više od pola ožujka i cijeli travanj, a vi i dalje uzimate navijačima novac. To radite iako biste lako mogli obustaviti terećenje računa navijača i tako mnogima od njih pomoći. Kada će se klub naučiti brinuti o svojim navijačima?', pita se ljutiti navijač.