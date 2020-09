Ivan Rakitić predstavljen u Sevilli: Nadam se da sam sada puno bolji igrač nego što sam bio kada sam odlazio odavde

View this post on Instagram

Sevillistas! I am back home! Can’t wait to play in the Sánchez Pizjuan again and to defend the colors of this club so dear to my heart. Let's continue together this beautiful story that started in 2011. VAMOS! @sevillafc #ivanrakitic #WeAreSevilla #VamosMiSevilla — ¡Sevillistas! ¡Estoy de vuelta en casa! Que ganas de volver a jugar en el Sánchez Pizjuan y defender los colores de este club tan importante para mí y mi familia. Continuemos juntos esta hermosa historia que comenzó en el 2011. ¡VAMOS!