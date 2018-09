Ivan Rakitić otkrio veliku Barcinu želju za ovu sezonu, a dotakao se i ubojitog Lionela Messija

Hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić, asistent za treći pogodak u pobjedi Barcelone nad PSV-om od 4:0, rekao je kako njegova momčad još uvijek nije u pravoj formi no da se ove sezone nada osvajanju Lige prvaka

Barcelona je na uvjerljiv način startala u Ligu prvaka, Messi je opet rušio rekorde, a udio u tome ima i hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić.

'Na početku nam je trebalo malo da uđemo u utakmicu, no to jer normalno budući da je ovo Liga prvaka. Oni su došli motivirani a uz to su imali i dobar početak u nizozemskom prvenstvu. No mi smo dobro odradili ovu utakmicu, još uvijek imamo stvari za popraviti, no najbitnije je da nastavljamo pobjeđivati', rekao je 30-godišnji vezni igrač.