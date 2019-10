Ivan Perišić uoči Walesa napokon otkrio tko je razlog i zašto je zaplakao na prepunom Poljudu

Uoči nove kvalifikacijske utakmice protiv Walesa hrvatski reprezentativac Ivan Perišić otkrio je je li zaista zaplakao na Poljudu za vrijeme intoniranja himne te zašto su ga svladale emocije

U razgovoru za Novu TV dobro raspoloženi Omišanin Ivan Perišić napokon je progovorio o trenutku kada je za vrijeme intoniranja hrvatske himne pognuo glavu i pustio suzu. Na toj utakmici Hrvatska je slavila 3:0, a upravo je Perišić teško proživljavao trenutak iz drugog poluvremena kada je promašio kazneni udarac nakon što je zamolio kapetana Modrića da on izvede najstrožu kaznu.

'Rekao sam puno puta, kad promašiš penal, kao da si promašio i ostale šanse. Svi žele najbolje, bitno je da reprezentacija pobjeđuje, tko zabija nije toliko bitno. Istina je da sam pitao Luku, on je dopustio, ovom prilikom mu još jednom želim zahvaliti. Golman me pročitao, ali bit će još i zabijenih i promašenih penala. Kako sam rekao, Hrvatska treba pobjeđivati, to smo napravili na najbolji mogući način', kazao je za Novu TV Perišić koji je usput i svim znatiželjnim ljubiteljima nogometa otkrio što se događalo za vrijeme intoniranja hrvatske himne. Jesu li ga zaista svladale emocije?

'Nakon dugo vremena opet smo igrali u Splitu. Prisjetio sam se u trenutku naše himne svoja dva dida i dvije babe koji više nisu s nama, sve u svemu, jest. Voljeli bih da igramo više u Splitu, nadam se da će tako ubuduće biti', iskren je bio Perišić.