Ivan Leko nakon debakla poslao poruku čelnicima Hajduka: Nećemo se lagati...

'Pomoglo bi nam da smo u prvom susretu pobijedili doma, ali igra se 180 minuta. Razlika je što je PAOK tvrda, natjecateljska momčad, koja ima tranziciju, završnicu. Napravili smo grešku, oni su imali tranziciju i ‘bum‘. Nije lako doći ovdje na Toumbu, trebaš imati stav i kvalitetu da odigraš kao što smo mi odigrali sat vremena. PAOK je imao kvalitetu, mirnoću i strpljenje da nas kazni. Mi smo stvarali šanse, ali tko te pita kada na kraju izgubiš 3:0', kazao je Leko te otkrio što je igračima rekao na poluvremenu kada je rezultat bio 1:0 za PAOK:

'Da nastavimo igrati, da ne gubimo glavu. Bili smo jako dobri. Možda sam ja subjektivan, ali ne sjećam se kada je Hajduk nekog dominirao u Europi kao mi danas u prvom dijelu PAOK-a. Nažalost, mi nismo zabili, oni jesu...'

Što se onda dogodilo nakon te 60. minute?

'Mi smo provocirali sreću, pokušavali smo s drugim igračima. Nismo ćoravi da ne vidimo da smo i do tada više dominirali, ali htjeli smo ići u još veći rizik. Nije to bilo loše, ali i meni je jasno kada se izgubi 0:3 da bi i da sam ostavio istu momčad sada bilo pitanje kako to da Leko nije nikoga promijenio. Izgubio 1:0 ili 5:0 na kraju ti je isto, PAOK ide dalje, ali zbog imidža i statusa je bolno. Pokušali smo, riskirali totalno, ali nije išlo. To je kao i kasinu, nekad te pogodi, nekad ne. Nitko više od nas nije htio proći, ali treba dignuti glavu gore, priznati poraz, čestitati protivniku i ići dalje', pravdao se Leko te za kraj pojasnio zbog čega nije išlo Hajduk u realizaciji. Dvije utakmice protiv PAOK-a bez gola...

'Možda sam naivan, ali ja bih opet pohvalio moju momčad. Doći s ovakvim stavom na ovaj stadion je za svaku pohvalu. Gol je stvar trenutka, forme. Nikada mom igraču neću ništa reći kada falije neku šansu. To se treba prihvatiti, jače trenirati i provocirati opet sreću. Analizirat ćemo utakmicu. I u Splitu smo znali u 75. ili 80. minuti utakmice da se ne smijemo totalno otvoriti jer će nas PAOK kazniti, jer su momčad tranzicije. Ovdje smo pokušali sve u 60. minuti jer smo morali. Neozbiljan bi bio da kažem da nismo imali sreće. Vjerujem da je ovo za nas sreća da nešto i naučimo pa ćemo biti pametniji, bolji', zaključio je Ivan Leko.