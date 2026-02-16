Igračima Osijeka isplaćene zaostale plaće, vlasnik kluba ljut što se o tome pričalo

Osijek je u očajnoj situaciji na tablici, a u sličnoj su bili i igrači.

Naime, kako smo ranije pisali, igračima Osijeka nije isplaćena plaća od kraja prosinca zbog čega su prošlog tjedna sad već bivši čelnici kluba bili na sastanku u Budimpešti. Našli su se s vlasnikom kluba Lorincom Meszarosem kojemu je u jeku kampanje za mađarski parlament, piše Germanijak, kako zasmetalo što je priča o plaćama procurila u javnost.

No, stvar je koliko-toliko 'ispeglana' danas. Nakon što su Ferenc Sakalj i Vladimir Čohar smijenjeni, a na čelo kluba postavljene predsjednica Alexandra Vegh te direktorica Valentina Koprivnjak, igračima su isplaćene dvije zaostale plaće.

Kako će se to odraziti na duh momčadi vidjet će se već u subotu kad Osijek gostuje kod Lokomotive na Maksimiru.