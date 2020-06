Igor Tudor otkrio veliku slabost Hajduka pa se osvrnuo i na suđenje: 'VAR je dobrodošao, da ga nema, bili bismo zakinuti. Gazimo dalje!'

Igor Tudor je otrkio da Hajduku nedostaje golgeter i pohvalio VAR i sudačke odluke u korist Hajduka

'Gledao sam Istru protiv Rijeke. Rijeka je vodila 1:0 u prvom dijelu, a dva puta su stigli u kazneni prostor. Istra je na kraju to mogla okrenuti. To je ekipa koja ima glavu i rep. Ipak, mi smo fokusirani na nas da budemo bolji nego protiv Intera i da dominiramo. Svaka utakmica u HT Prvoj ligi je teška. Ne vjerujem da će oni igrati bunker kao Inter, ali na nama je da uzmemo tri boda', rekao je Tudor pa se osvrnuo i na susret s Interom u kojem su gosti bili nezadovoljni suđenjem i odlukama sudaca i VAR-a u korist Hajduka:

Tudor je otkrio i jednu veliku slabost Hajduka.



'Nemamo pravog golgetera. To nam fali. Pogotovo u ovakvoj utakmici kada igrate protiv bunkera i kada vam trena netko tko će na klasu to riješiti. No, ponavljam, bila je to potpuna dominacija. Smetaju me priče nakon utakmice. Kao da zadnjih 10 godine sve dobivamo s 5:0 pa da 2:1 protiv Intera nije više dobro. Idemo gledati pozitivnije, a ne samo da svi sve znamo na riječima. Svi smo jaki na riječima, komentarima i pisanju. Takav smo grad, ali nema veze. Idemo dalje, gazimo dalje. Ide Istra, bit će par promjena. Posavec će braniti, to vas vjerojatno zanima', poručio je Tudor.