Igor Štimac izrekao teške riječi koje će zaplašiti glavne krivce; ironično se dotakao i 'genijalne' ideje udruge 'Naš Hajduk'

Bivši prvi čovjek Hajduka i nekadašnji izbornik hrvatske reprezentacije Igor Štimac govorio je o situaciji na Poljudu te je jasno rekao tko je kriv za takvo stanje u splitskom klubu

U opširnom intervjuu za RTL televiziju jedna od najpoznatijih osoba u hrvatskom nogometu govorila je bez zadrške, a njegove riječi sigurno će odjeknuti u svim dijelovima Hrvatske. Podsjećamo, Hajduk je u nedjelju poražen na Poljudu od Gorcie 0:2 te je nakon četiri kola još bez pobjede sa samo dva boda.

'Neću komentirati predstavu niti samu utakmicu jer to je najmanje bitno. Sve što se događa na terenu proteklih dana, tjedana, mjeseci je posljedica neznanja u upravljanju jednim sportskim društvom kao što je Hajduk. I drago mi je da su ovi momci koji su upirali prstom u sve bivše uprave, prozivajući ih za lopovluk, sjeli na naša mjesta i vidjeli koliko je fino sjediti na tim mjestima i koliko ne znaju. Sam trener, njegova ostavka i sve što se događa, nebitni su. Uopće nije pitanje struke, jer ista ova struka je prošle godine u delikatnom trenutku pokazala da može i da zna. Međutim, tu struku nije pratilo upravljanje klubu na pravi način. Ni u jednom segmentu se treneru nije izašlo u susret, prodavani su mu igrači pred najvažnije derbije, tjeran je predsjednik lani pred najvažnije utakmice kada se Hajduk mogao priključiti borbi za vrh. Ove godine ponovo su pred važne europske utakmice prodavani ključni igrači. Sve vam to govori da klub vode i da njih biraju oni koji nemaju pojma o tome što Hajduk treba biti. Drago mi je da su se uvjerili u to koliko je to teško.'