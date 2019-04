Igor Bišćan s pravom strahuje; Gorica je u posljednja dva međusobna susreta pobijedila Rijeku

Derbi subotnjeg programa Hrvatski Telekom Prve lige u Velikoj Gorici igraju Gorica i Rijeka (Arenasport 3, 19 sati). Na Rujevici je bilo 3:1, a prije toga u Velikoj Gorici 2:1...

Gorica igra odličan nogomet, no pred svojim navijačima u Velikoj Gorici Jakirovićeva momčad teško dolazi do bodova i zato polako zaostaje za konkurentima u utrci za europskim pozicijama. U posljednja je tri kola Gorica osvojila tek jedan bod i sada za trećeplasiranim Osijekom zaostaje sedam, a za četvrtoplasiranom Lokomotivom pet bodova. Upravo je Lokomotivu momčad Gorice ugostila u utorak i nije uspjela doći do bodova. Bila je to poprilično izjednačena utakmica u kojoj je nešto bolju igru u prvom poluvremenu Lokomotiva okrunila vodstvom, te u kojoj je mogućnost Gorici znatno otežalo isključenje Miye na isteku sat vremena igre. Imala je Gorica prilike za izjednačenje koje nije iskoristila, a Lokomotiva je otvorenu igru domaćina kaznila novim golom Radonjića za tri vrijedna boda.