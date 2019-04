'Lokosi' i dalje sanjaju proboj u Europu, a Inter pred svojim navijačima baš i ne briljira

Prvu utakmicu subotnjeg programa 28. kola Hrvatski Telekom Prve lige u Zaprešiću igraju Inter i Lokomotiva (Arenasport 1, 16 sati)

Inter se nakon šokantnog poraza od Rudeša opoarvio pobjedom nad Istrom u iznimno važnoj utakmici kojom je Toplakova momčad potvrdila osmo mjesto na prvenstvenoj tablici. Ostavila je solidan dojam momčad Intera i u utakmicama protiv Dinama i Osijeka koje su uslijedile, no nije uspjela stići do bodova. Rano je Osijek poveo u Zaprešiću, no Inter je dalekometnim udarcem Postonjskog uspio stići do rezultatske ravnoteže. Pred krajem prvog poluvremena Osijek je trebao ostati s igračem manje nakon starta Pilja na Interovog strijelca Postonjskog, no sudac Strukan nije reagirao što je razljutilo sve u Interu. U nastavku susreta Osijek je bolju igru naplatio kasnim golovima Marića i Pušića za konačnu pobjedu u Zaprešiću.