Igor Bišćan objasnio kiks Dinama, riječi koje se nikako neće svidjeti navijačima

'Puno ovisimo o Ivanušecu i još nekima. Nije pametno nakon ovakve utakmice donositi zaključke. Treba vidjeti kako će Kaneko izgledati kroz nego vrijeme, ali Luka će nam faliti. S njima je daleko lakše igrati i opasniji smo.'

Samo četiri boda u tri kola…

'Nije nimalo dobro, nismo to očekivali, ali to je realnost. Od mogućih devet imamo četiri, to je daleko od Dinamovih standarda. Platili smo cijenu ritma utakmice, nedostaje nam poneki igrač u rotaciji, bit će i dalje teško.'