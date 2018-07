Ibrahim Ba trlja ruke uoči finala u Moskvi: Čudim se da Hrvati uopće još stoje na nogama!

Bivši francuski nogometaš Ibrahim Ba optimistično gleda na izglede svoje reprezentacije u finalu protiv Hrvatske ove nedjelje, jer smatra da je kvaliteta na strani Deschampsove momčadi, kao i fizička spremnost...

Nama su dakako najzanimljiviji bile francuske bivše zvijezde, jer upravo njihova reprezentacija je zadnja prepreka koju Dalićeva vrsta želi preskočiti. Za prvo mjesto i osvajanje najvrednijeg nogometnog trofeja na svijetu.

'Tko će pobijediti? Pa, naravno, Francuska. Ipak sam ja Francuz', s velikim osmijehom rekao nam je Ibrahim Ba, te pokazao na francuski grb kojeg je imao na dresu. Za one koji su zaboravili ovog igrača, riječ je o krilnom napadaču koji je u karijeri dogurao do dresa Milana, proveo u velikom klubu šest sezona, a za francusku reprezentaciju je odigrao osam utakmica, baš u zlatno doba 1997. i 1998. godine, no nije se našao na popisu za osvojeni SP.

'Naravno, to je moja želja. Ali i kada analiziram okolnosti, dajem prednost našoj reprezentaciji. Stvar je da su naši igrači odmorniji. Kada vidim koliko je Hrvatska odigrala minuta i koliko stresnih utakmica, čudim se da uopće vaši igrači stoje na nogama. Poznam hrvatske igrače, divim se Modriću ali me oduševio i Mandžukić'.