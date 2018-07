Kad Brazilac Rivaldo kaže ovako nešto o Hrvatima i prognozi finala morate ostati bez teksta

Bivši najbolji nogometaš svijeta i osvajač Zlatne lopte 1999. godine, legendarni Brazilac Rivaldo, koji je igrao dva finala svjetskih prvenstava, a jednom bio i pobjednik ovog natjecanja, još uvijek uživa status istinske zvijezde. Stoga njegove riječi za tportal uoči finala Hrvatske i Francuske imaju itekakvu težinu

Iako se u predvorju jednog luksuznog moskovskog hotela, gdje su bili smješteni igrači All-Star momčadi svijeta, pojavio sa 'šilericom', Rivaldo nije mogao proći nezamijećen.

Naravno, čim se približio gostima, nije bilo ni jedne osobe koja nije htjela fotografiju za uspomenu.

Osobno, to sam napravio još prije 15 godina, odnosno 2003. godine, na utakmici organiziranoj u čast Bobanova oproštaja, pa sam mu fotografiju i pokazao. U prvom trenutku Rivaldo se zbunio, pa pitao tko je to uopće na fotografiji, stavio i naočale, i samo se nasmijao i rekao: 'Oh, kako sam mlad'.