I u Europskoj ligi imamo engleski finale; Chelsea prošao nakon drame, a Arsenal uvjerljiv

Nogometaši Arsenala i Chelsea izborili su plasman u finale Europske lige koji je na rasporedu 29. svibnja u Bakuu. Englezi će tako imati sva četiri predstavnika u finalima europskih kupova jer će u završnom susretu Lige prvaka 1. lipnja u Madridu igrati Liverpool i Tottenham

Gosti su u drugom poluvremenu zaigrali daleko aktivnije i agresivnije i već u 49. minuti su izjednačili, a pogodak i to već deseti u ovom natjecanju zabio je Luka Jović. Kako do kraja susreta više nije golova susret je ušao u produžetke.

Prvi priliku na Stamford Bridgeu imali su gosti u 14. minuti kada je Danny Da Costa sjajno opalio iz voleja, a Kepa Arrizabalaga vrhunskom obranom spriječio vodstvo gostiju. Uzvratio je Olivier Giroud u 23. minuti pucavši iz blizine, no Kevin Trapp je obranio. Pet minuta kasnije 'Bluesi' su poveli. Eden Hazard se sjajnim potezom riješio 'pratnje', a potom dubinskom loptom uposlio Loftusa-Cheeka koji je utrčao u kazneni prostor i lijepim udarcem svladao njemačkog vratara.

Mateo Kovačić je odigrao cijeli susret za domaći sastav, dok je Ante Rebić za goste igrao do 90. minute.

Chelsea i Eintracht su odigrali čvrstu utakmicu s mnogo trke koja je razriješena tek izvođenjem jedanaesteraca nakon što su obje utakmice razriješene rezultatom 1:1. Chelsea je poveo u 28. minuti golom Rubena Loftusa-Cheeka, a izjednačio je Luka Jović u 49. minuti. Kako više nije bilo golova pitanje putnika u Baku odlučeno je udarcima s kreča, a junak je postao Kepa Arrizabalaga obranivši udarce Hintereggera i Paciencia, dok je Kevin Trapp obranio samo jedan kazneni udarac i to Azpilicueti.

U prvih 15 minuta Eintracht je imao dvije sjajne prilike, a oba puta je pucao Sebastien Haller, no njegove udarce s gol crte izbacivali su David Luiz i Davide Zappacosta. U 100. minuti je Kostić probio po strani i oštro ubacio u kazneni prostor gdje je Haller ne baš najbolje pucao, a njegov udarac s crte je izbacio Luiz. Bila je to sjajna prilika, možda i najbolja za Eintracht na utakmici. Haller je pucao i u 105. minuti, nakon ubačaja iz kornera, a ovoga puta domaća vrata je spasio Zappacosta. U 112. minuti opasno je zaprijetio Emerson, ali je Trapp sjajno obranio.

Prilikom izvođenja jedanaesteraca za Chelsea su zabili Barkley, Jorginho, David Luiz i Hazard, a kod Eintrachta su precizni bili Haller, Jović i De Guzman.

Chelsea će drugi put u povijesti igrati u finalu Europske lige. Do finala je londonski sastav stigao i 2013. kada je u završnom susretu u Amsterdamu pobijedio Benficu.

Londonski sastav je ovom utakmicom produžio i rekordni niz bez poraza u Europskoj ligi na 17 utakmica. Posljednji poraz 'Bluesi' su doživjeli 11. travnja 2013. na gostovanju kod Rubina (2:3), no prošli su dalje jer su u prvoj utakmici slavili sa 3:1.

Eintracht je lovio prvo europsko finale u posljednjih 39 godina nakon što je 1980. osvojio Kup Uefa protiv Borussije Moenchengladbach.

U drugom susretu večeri Arsenal je na gostovanju pobijedio Valenciju sa 4:2 i tako potvrdio pobjedu od 3:1 iz prve utakmice igrane u Londonu. Nakon što je prošle sezone zapeo u polufinalu izgubivši od Atletico Madrida, Arsenal je ove godine otišao korak dalje.

Bit će to drugo finale 'Topnika' u ovom natjecanju nakon što su 2000. stigli do finala Kupa UEFA, no Galatasaray je bio bolji nakon izvođenja jedanaesteraca.