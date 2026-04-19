Hrvatski tenisač otvorio dušu: Nisam bio ozbiljan, imao sam previše kila

Nakon pobjede u finalu, bio je vrlo emotivan, a o tome i svemu drugome govorio je u intervjuu za Sportklub .

'Inače sam emotivan iako to ne pokazujem. Nema boljeg osjećaja nego kući osvojiti turnir. Pogotovo kad živiš dvije ulice dalje i treniraš na tim terenima. Ta ozljeda je bila i nije mi bilo lako. Svakakve priče su kružile i to je presudilo da na kraju bude toliko emotivno. Mislim da se ne treba stidjeti pokazati emocije i to je sastavni dio svih nas', rekao je Poljičak.

U karijeri je osvojio juniorski Wimbledon i Roland Garros u parovima, ali mu se karijera nakon toga nije razvijala onako kako su svi, a i on sam očekivali.

'Mislim da sam mogao bolje trenirati na fizičkoj spremi. Tu sam morao biti puno bolji i trebao sam iskoristiti što mi se nudilo kao pobjedniku Grand Slama. Početak godine je bio okej jer sam gubio tijesne mečeve od igrača koji su na kraju osvajali Challengere. Ali to razdoblje nisam bio ozbiljan, imao sam viška kila, loše sam trenirao, bio sam u svom filmu, bilo mi je dobro, puno sam izlazio. Bilo mi je bitnije biti doma u dobrom društvu, a ne trenirati', rekao je Poljičak i osvrnuo se na kontakt koji ima s Novakom Đokovićem.

'Trenutačno nismo u kontaktu, ali ako naletim na njega, uvijek se javi i popriča se par riječi. To je sjajna stvar jer je to najbolji tenisač svih vremena. Zagrijavaš se s njim i to ti pomogne jer kad ideš igrat s juniorom ti to bude smiješno. Dao mi je par savjeta prije finala i nakon toga sam još par puta trenirao s njim', rekao je 310. igrač svijeta.