Hrvatski navijači okupirali grad uoči velikog finala; S tribina će ponovno grmjeti hrvatske pjesme

Navijači su preplavili ulice Stockholma i čini se da će 'kauboji' ponovno imati brojnu podršku s tribina

zajedno do zlata

'Ne znam kako Hrvatima uvijek uspije napuniti tribine. To je uvijek velika prednost, ali mi smo na to navikli...', rekao je Aguinagalde, a kapetan Španjolske Raul Entrerrios dodao:



'To će biti kao da Hrvati igraju doma. Vidjeli smo to u prvom polufinalu. Čeka nas jako teška utakmica, ali jako uživam na prvenstvu i tako želim nastaviti do kraja.'



Da se nisu prevarili i da će tribine biti još jednom prepune, govore i slike koje stižu iz Stockholma. Hrvatski navijači su preplavili grad i još jednom će ispuniti tribine, a kako sve izgleda uoči utakmice pogledajte u videu i galeriji ispod teksta.