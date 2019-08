Hrvatski izbornik Ivica Tucak kod gradonačelnika i župana

Izbornika hrvatske vaterpolske reprezentacije Šibenčanina Ivicu Tucka nakon osvojene bronce na Svjetskom prvenstvu u Južnoj Koreji primili su u srijedu gradonačelnik Željko Burić i župan Goran Pauk

Čestitali su mu na još jednom velikom uspjehu kao najtrofejnijem hrvatskom izborniku.

'Zadovoljstvo je vratiti se u svoj grad i naići na topao prijem. Mislim da smo napravili veliki rezultat, iako mi je žao, kao i svima, što nismo išli do kraja. Bio sam uvjeren kao nikada do sada, na završnom turniru Svjetske lige u Beogradu gdje smo finalnu utakmicu protiv Srbije izgubili u nesretnom ambijentu, gdje je mnogo faktora utjecalo da ne pobijedimo da ćemo već tamo izvaditi vizu za Tokio. Taj sjajan niz igara koji smo tamo prikazali nastavljen je u Koreji i tim više mi je žao zbog polufinalne utakmice koja se, neki kažu, desi. Nažalost, u sportu kao izbornik moram promišljati na drugačiji način. U sportu nema nesretnog dana, on se desio zbog nečega. E, sad, jesmo li malo poletjeli prije te utakmice, iako sam pokušavao učiniti sve da nas vratim na zemlju, ili nismo dovoljno spremni dočekali utakmicu, to je pitanje za analize', kazao je Tucak.