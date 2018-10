Hrvatska prvakinja i rekordera u atletici lovi Olimpijske igre, a uzor joj je boksač Mate Parlov

Zagrebačka atletičarka Matea Parlov (26) višestruka je državna prvakinja i rekorderka na srednje dugim prugama. Sredinom rujna, ova nadarena i ekstramotivirana trkačica Atletskog kluba Svetice istrčala je u Berlinu svoj prvi maraton u životu i napola otvorila vrata Olimpijskim igrama u Tokiju 2020. godine

'Istina. Mogu reći da mi je rukomet zapravo prva ljubav. A kako sam završila u atletici… Odlučila sam trčati za svoju osnovnu školu kako bih taj dan bila oslobođena nastave. Iako sam bila odlikašica, taj dan mi se baš nije dalo sjediti u klupi. Utrka je bila na 600 metara i završila sam kao treća u svojoj skupini, usprkos tome što sam trčala u teškim rukometnim tenisicama i što je u utrci bilo cura koje su trenirale atletiku. Nakon ulaska u cilj, dočekala me jedna atletska trenerica koja me uvjeravala da bih se trebala baviti trčanjem jer sam izdržljiva 'kao da sam u šumi rođena'. Nakon upornog uvjeravanja trenerice i mog tate, odlučila sam otići na nekoliko probnih treninga i svidjelo mi se. Sad trčim već jedanaest godina i ne mislim tako skoro stati.'

Državna si rekorderka na 3000 metara iz 2015. godine. Je li ta utrka na Memorijalu Borisa Hanžekovića tvoja najveća utrka na srednje dugim prugama?

'Ne mogu reći da mi je to najveća utrka – trčala sam i dva finala Univerzijade, ali mi je jedna od najdražih jer sam trčala pred domaćom publikom, koja me svojim bodrenjem nosila do državnog rekorda. Tu večer i taj osjećaj nikada neću zaboraviti.'

Nakon tvog prvog maratona u Berlinu ove godine kao da su se tvoji ciljevi u atletici iz korijena promijenili?

'Samim odabirom maratona promijenila sam sve svoje dosadašnje ciljeve jer sam do prošle godine trčala srednje pruge. Znala sam da ću u Berlinu dobro trčati, ali svejedno sam bila oprezna jer nikada nisam trčala tako dugu utrku i nisam znala što me čeka nakon 35. kilometra. Na kraju je ispalo sjajno, prvi maraton i odmah norma za moje prve Olimpijske igre (2:38,05 ujedno je i treći rezultat svih vremena u Hrvatskoj, op.a.). Naravno, treba i dalje trenirati vrijedno i strpljivo, jer normu moram potvrditi i u 2019. godini. Zato, držite mi fige…'