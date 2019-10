Hrvatska protiv Walesa osvojila 'samo' bod; odluka pada u posljednjem kolu, ali bez pomoći Lovrena i Vide; ozlijedio se Modrić

Hrvatska nogometna reprezentacija u Cardiffu je odigrala 1:1 protiv Walesa. Nikola Vlašić je doveo Hrvatsku u vodstvo u 9. minuti, a u sudačkom dodatku prvog poluvremena izjednačio je Gareth Bale. Pred sam kraj utakmice ozlijedio se Luka Modrić...

I u 'osvježenoj' postavi Hrvatska je sjajno krenula, odmah su 'vatreni' preuzeli inicijativu, već u 6. minuti kombinirali su Bruno Petković i Josip Brekalo. Brekalo je i opalio prema golu domaćina, ali bio je to neprecizan udarac...

Pritisak naših se nastavio i isplatio već u 9. minuti. U glavnoj je ulozi bio Brekalo koji je probio lijevu stranu, sjajno je potegnuo, nanizao trojicu protivničkih igrača i ušao u šesnaesterac Velšana. Proigrao je Petkovića u sredini, a ovaj je loptu samo proslijedio do Nikole Vlašića koji je s vrha šesnaesterca opalio. I to kako, precizno u sam desni kut Hennesseyevog gola. Hrvatska je povela 1:0!

Domaći su pali, a Hrvatska je prijetila. U 13. minuti Petković dodaje za Ivana Perišića koji sjajno puca. No, sada je Hennessey spreman i brani taj pokušaj.

Hrvatska je u prvih 20 minuta utakmice imala čak 81 posto posjeda lopte, kakva je to dominacija bila. No, u toj želji 'stradao' je Domagoj Vida. Oštro je Vida startao na Daniela Jamesa, pogodio ga je nogom u glavu pa je ovaj ostao ležati na terenu par minuta. Za taj je start Vida dobio žuti karton i sigurno propušta utakmicu posljednjeg kola kvalifikacija protiv Slovačke na Rujevici.

Domaći su se nakon polovice prvog poluvremena malo pribrali, u 22. minuti zaprijetio je kapetan Gareth Bale. Izveo je slobodan udarac, njegova je lopta 'zapela' u živom zidu. I tu je stradao Bruno Petković kojeg je taj siloviti šut pogodio - u glavu.

U 31. minuti susret je nakratko prekinut jer je na teren uletio navijač, no redari su ubrzo sredili problem te je meč nastavljen u nešto blažem ritmu. A na tribinama je oko 2000 hrvatskih navijača pokušavalo 'podići' naše. Bili su glasni i raspjevani, no protiv 30-tak tisuća Velšana ipak nisu mogli. No, na trenutke su ih ipak uspjeli nadglasati.