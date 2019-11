Hrvatska nakon velikog preokreta izborila plasman na Euro 2020. godine; Slovacima presudili Vlašić, Petković i Perišić

Hrvatska je 3:1 pobjedom nad Slovačkom osigurala vrh E skupine kvalifikacija za odlazak na Euro 2020. godine. U prvom dijelu gledali smo 'mučenje' Hrvatske, a koje je pogoršalo i vodstvo Slovaka, no nakon što je izbornik Dalić u igru uveo Brekala, uslijedio je potpuni preokret a nakon kojeg je i stigla pobjeda odnosno plasman na završnu kontinentalnu smotru

Naime, Slovačka je uoči ogleda na Rujevici najavljivala posve drugačije lice nego što smo je vidjeli u Trnavi, gdje su Dalićevi igrači bez problema stigli do sigurne i uvjerljive pobjede 4:0.

Računica je bila jasna. Hrvatskoj je za ostvarenje konačnog cilja trebala pobjeda nad Slovačkom, ali za nju je trebalo odraditi svih 90 minuta. No, u prvih 45, Hrvatska nije bila na nivou na kojem smo je navikli gledati. Nešto se je ipak pitalo i goste.

I već od prve minute vidjelo se da su igrači češkog trenera Hapala naučili nešto iz tog poraza. Imala je Hrvatska loptu u svom posjedu, no ovog puta su one puno teže stizale do Petkovića, koji je u prvoj utakmici radio 'dar-mar'.

Naravno, s većim posjedom lopte, Hrvatska je češće i dolazila do suparničkog kaznenog prostora, ali čak i kada je nešto prošlo, golman Dubravka uspijevao je zaustaviti.

Tako smo zabilježili u 5. minuti priliku Brune Petkovića, a potom i Modrićev pokušaj koji je kasnio koju sekundu, što je bilo dovoljno da se postavi slovački blok.

Prvu opasniju akciju gosti su izveli u 10. minuti, ali Ćaleta-Car uspio je zaustaviti ubačaj Maka.

Izbornik Dalić očito je uočio da prema naprijed ne ide baš tako jednostavno, pa su Rebić i Perišić zamijenili strane, što je Bayernovog igrača dovelo u dvije, tri poluprilike.