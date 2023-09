HAS za oduzimanje SP-a optužio AK Maraton 2000: Petljanja s budžetom

Iz HAS-a navode kako je Hrvatska domaćinstvo SP-a dobila na temelju prijave koju su kao partneri uputili HAS i Atletski klub Maraton 2000, čiju je inicijativu HAS prihvatio kao apsolutno poželjnu manifestaciju za hrvatsku atletiku.

Has je za propuste u organizaciji koji su u konačnici i doveli do oduzimanja domaćinstva optužuje AK Maraton 2000.

"Nažalost, tijekom pripreme i planiranja tog velikog događaja pokazalo se da partner u projektu AK Maraton 2000 ne poštuje pravila i procedure Svjetske atletike i organizacije licenciranog prvenstva. HAS može samo pretpostavljati o motivima takvog postupanja, no propusti su bili brojni. Primjerice, petljanja s budžetom koji je u obvezujućoj kandidaturi postavljen na 2,5 milijuna dolara, a potom je protivno pravilima višekratno mijenjan. Ili primjerice, neosigurana financijska sredstva čak niti u polovici iznosa tog budžeta. Svjetska atletika je, unatoč nastojanjima HAS-a da se natjecanje održi u Hrvatskoj, uočila ove propuste i upravo te razloge navela u svojoj odluci o povlačenju kandidature i natjecanja u Hrvatskoj. HAS je i po primitku ove odluke Svjetske atletike nastavio poduzimati aktivnosti da se natjecanje ipak održi u Hrvatskoj. No, prema pravilima (članak 7.1. Event Bidding Rules), Svjetska atletika je potpuno autonomna izabrati grad i nacionalni savez kojemu će dodijeliti natjecanje i HAS na tu odluku ne može utjecati niti o njoj imati saznanja prije nego bude donesena", objavio je HAS dodajući kako je tijekom čitavog procesa kandidature i organizacije svjetskog prvenstva u krosu bio vođen isključivo najboljim interesom hrvatske atletike kao temeljnim kriterijem.