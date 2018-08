Hamilton se ne miri s oduzetom pobjedom: Javno zatražio da mu je FIA vrati

Aktualni prvak Formule 1 Lewis Hamilton ne može se još uvijek pomiriti s oduzetom pobjedom na Velikoj nagradi Belgije 2008. godine i na Instagramu je zatražio potporu svojih fanova za korigiranje rezultata, da bi kasnije izbrisao ovu objavu...

'Godine 2008. pobijedio sam na Velikoj nagradi Belgije. Tijekom utrke sam bio prisiljen izaći izvan staze na zadnjem zavoju. Vratio sam se i dopustio Kimiju da me prestigne. Odmah sam ga zatim prešao, a kad je moja momčad pitala FIA-u je li to bilo legalno, rekli su da je sve bilo u redu,' napisao je na Instagramu Lewis Hamilton pa dodao:

'Mnogo se toga dogodilo poslije, pretjecao sam se s Kimijem još nekoliko puta prije nego što se on razbio, a ja pobijedio. Bila je to legendarna utrka na koju sam ponosan. No, FIA je pregazila svoju riječ i dala mi 10 sekundi kazne te me degradirala na treće mjesto. Misli li netko da bi mi FIA trebala vratiti ovu pobjedu koju mi je oduzela? Nikad nije kasno.'

Slavni 33-godišnjak kasnije je ipak obrisao ovu objavu na Instagramu, ali motiv njegove inicijative svima je jasan: ima u karijeri 67 pobjeda i lovi Schumacherovih 91 te mu je svaka bitna kako bi prestigao velikog Nijemca i postao najuspješniji u povijesti Formule 1...