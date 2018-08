Hajdukova agonija se nastavlja; Gorica očitala lekciju očajnom domaćinu, a Torcida prijetila batinama

U zadnjoj nedjeljnoj utakmici četvrtog kola Hrvatski Telekom Prve lige na Poljudu je Gorica iznenadila Hajduk 2:0

Gorica je zasluženo produljila Hajdukovu agoniju te stigla do prvog trijumfa u prvoligaškom društvu. Kako izgleda travnjak na Poljudu tako izgleda i igra domaćina – očajno.

U 40. Jairo je skrivio penal na Atiemwenu, a Zwolinski je bio neumoljiv s bijele točke za 0:2. S dijela stadiona gdje je smještena Torcida počelo se i ružno skandirati 'Dobit ćete batine'. Povici koje smo na Poljudu već čuli nekoliko puta u prošlosti...

Znala je Gorica već ove sezone ispustiti dva gola prednosti, ali protiv Hajduka joj se to nije dogodilo. Doduše u nastavku je domaća momčad došla do prilika, ali isto tako treba priznati i da je Gorica u par navrata mogla do još pokojeg pogotka.