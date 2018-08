Teška vremena na Poljudu; Željko Kopić ponudio ostavku koja će sigurno biti prihvaćena

Nakon novog Hajdukovog posrtaja trener splitskog prvoligaša Željko Kopić dao je svoj mandat na raspolaganje, a vjeruje se da će na Poljudu prihvatiti njegovu ostavku

Željko Kopić nije uspio posložiti momčad uoči početka nove sezone. Za to nije samo on kriv, jer mu uprava prodaje igrače prije važnih utakmica, a oni igrači koji su i prije stigli na Poljud ne mogu se nazvati pojačanjima. Uz to na Poljudu vlada loše ozračje, a na kraju će ceh platiti – trener.

Uvijek je lakše promijeniti jednu osobu, nego napraviti kompletnu čistku u splitskom prvoligašu što bi jedino bilo ispravno. Ovako će Kopićev odlazak biti samo vatrogasna mjera.