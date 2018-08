Trener Hajduka o velikom razočaranju, dotakao se svojih razgovora s Torcidom i situacije s kapetanom Nižićem

Hajdukov trener Željko Kopić najavio je utakmicu protiv Gorice na Poljudu (nedjelja, 21 sat), ali je bilo riječi i drugim temama od kojih su neke bolne

Trener splitskog prvoligaša koji je u prva tri kola osvojio tek dva boda osvrnuo se na ispadanje iz Europe od Steaue što je veliki financijski udarac za klub. 'Svi zajedno smo razočarani nakon utakmice u Bukureštu, ali kod mene osobno je to razočarenje preneseno u spremnost na borbu i to ću prenijeti na igrače. Znamo da obično nakon europskog neuspjeha često zna doći do pada, međutim u prvenstvu smo krenuli ispod razine Hajduka i moramo ići prema gore kako god znamo. Vjerujem da je svaki pojedinac svjestan gdje smo i što nam ova utakmica nosi jer jedino što nam u ovom trenutku treba je pobjeda', rekao je u uvodu trener Željko Kopić.

Imao je razgovore s predsjednikom i navijačima, a priznao je da je konstantno suočen s pritiskom. 'Predsjednik i ja smo razgovarali od kad je došao, ja sam mu rekao koje su potrebe ekipe, ali neke stvari se u tom trenutku nisu mogle realizirati, trebao se čekati jaki izlazni transfer. Vjerujem da će se u narednom periodu te stvari pomaknuti s mrtve točke,' pričao je trener Hajduka.

'Kad ste već ranije pričali o mogućem otkazu i kontaktu s drugim trenerima, ja sam želio učiniti što bolje. Imao sam i dva razgovora s Torcidom, prvi put u Osijeku, imao sam potrebu poslati jaku poruku da je momčad spremna za borbu, a htio sam i donijeti malo mira tadašnjim čelnicima. Drugi put sam to napravio nakon Rudeša, kada je svlačionica bila podijeljena, pola je igrača pozdravila Torcidu, pola nije. Napravio sam to kako bi ostala kohezija između navijača i ekipe do finala Kupa. U svakom trenutku sam gledao isključivo klub, a ne svoje kratkoročne ili dugoročne planove. Ja sam trener Hajduka, ponosno radim taj posao i stav je apsolutno isti: borba na najjače i pokušaj borbe na najjače', dodao je, a prenosi goal.hr.