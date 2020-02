Hajduk u posljednje dvije utakmice nije primio gol, a 'farmaceuti' su povezali dva poraza u kojima nisu zabili...

Hajduk danas u 22. kolu gostuje u Koprivnici kod Slaven Belupa (Arenasport 3, 17.30 sati). 'Bili' su pod vodstvom Igora Tudora povezao dvije pobjede bez primljenog gola, a Slaven Belupo je u nastavku sezone izgubio od Dinama i Rijeke te u tim utakmicama nije uspio zatresti mrežu protivnika

Otkako je na klupu Slaven Belupa stigao trener Stipić momčad djeluje čvršće na terenu, a i rezultatski se zasluženo udaljila od najugroženijih klubova na prvenstvenoj tablici. Nakon dobrih rezultata u završnici prvog dijela sezone momčad Slavena još nije osvojila niti jedan bod u novoj kalendarskoj godini, ali to i ne čudi s obzirom na to da je do sada igrala samo s Dinamom i Rijekom. U obje je utakmice momčad Slavena ostala bez napadačkog učinka, a u obrani nije uspjela držati koncentraciju na maksimalnom nivou svih 90 minuta što su favorizirani suparnici znali iskoristiti.

Stipić je biranim riječima govorio o sljedećem suparniku. 'Hajduk je u zimskom periodu promijenio trenera, igraju potpuno drugačije nego do sada. Vidi se da je Tudor radio u Italiji, vide se ti principi i načini talijanske škole. On uz aut liniju daje određenu emocionalnost i agresivnost koju prenosi na ekipu. Znamo da će s njihove strane biti napadačkih valova, ali spremni smo na to. Bitna poruka meni i mojoj ekipi je da ostanemo vjerni sebi, te da odigramo kako možemo. Veselimo se utakmici, ali uz određenu dozu poniznosti i očekivanja od nas samih. Moramo imati samopouzdanje i vratiti se osnovama, svi se branimo, svi napadamo, jedna smo duša i jedan tim', kaže trener 'farmaceuta', a prenosi Dvoznak.com.

Susret s Hajdukom zbog suspenzije mora propustiti Mikulić, a Stipić ne računa ni na ozlijeđenog Radivojevića. Tijekom tjedna klub se pohvalio dovođenjem Jeffrena koji je svojedobno igrao za trofejnu Barcelonu, a prilikom najave susreta Stipić je rekao da je iznenađen njegovom dobrom fizičkom pripremljenosti pa je moguće da debitira za klub iz Koprivnice već protiv Hajduka. Hajduk u novoj kalendarskoj godini s klupe vodi bivša igračka legenda Igor Tudor koji je kao trener ostavio dobar dojam u turskom Galatasarayu, ali i u dva mandata na klupi talijanskog prvoligaša Udinesea. U uvodne je dvije utakmice Tudorov Hajduk upisao pobjede nad Varaždinom i Lokomotivom, a da je pritom mreža vratara Posavca ostala netaknuta. Posljednji su uspjesi omogućili Hajduku da učvrsti drugu poziciju na prvenstvenoj poziciji s četiri boda prednosti nad Rijekom i šest nad Osijekom, a Tudoru su omogućili mirnu pripremu nadolazećih utakmica sa Slavenom i Goricom koje ga čekaju prije tri uzastopna prvenstvena derbija. Tudor je optimističan pred gostovanjem u Koprivnici.

'Imamo dvije utakmice bez primljenog gola. To nas veseli i to je naša snaga. Idemo u Koprivnicu rasti i dalje. Nismo došli zbog jedne ili dvije utakmice, već da napredujemo u dužem razdoblju. Na dobrom smo putu, a meni je bitno da smo u mojim utakmicama ovdje primili samo dva gola u prijateljskim susretima. Nije lako mijenjati navike i mentalitet igrača u mjesec dana, ali momci su sve to dobro prihvatili i sada idemo rasti dalje', kazao je u najavi utakmice protiv Slaven Belupa Igor Tudor. Zbog suspenzije Tudoru će u Koprivnici nedostajati Mujakić, zbog slomljenog nosa u konkurenciji za nastup neće biti Radić, a prilikom najave susreta gostujući je trener napomenuo da je nekoliko igrača Hajduka proteklog tjedna imalo problema s virozom. Treba istaknuti kako je Hajduk posljednju utakmicu u Koprivnici izgubio, bilo je 2:1 za 'farmaceute'...