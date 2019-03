Hajduk protiv Rudeša ide po bodove za uspon na ljestvici

Oreščanin ne očekuje lagan put do bodova protiv davljenika: "Ovo je utakmica koja je noćna mora za svakog trenera, ti unaprijed uknjiženi bodovi. Apsolutno ne razmišljam na takav način. Rudeš je puno konkretnija momčad u nastavku sezone nego što je to bila jesenas, a to pokazuju njihove igre i rezultati. Trener Ivković ima veliko prvoligaško iskustvo. To je trener koji je dobro defanzivno postavljao igru s Lokomotivom i Slaven Belupom. Uz to, igrači odavdje koji su u Rudešu imati će poseban motiv da se dokažu. Očekujem zahtjevnu utakmicu."