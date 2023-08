Hajduk na Poljudu propustio srušiti PAOK; dvije stative spasile su Grke poraza

U razdoblju od 9. do 13. minute Hajduk je tri puta zaprijetio. Prvo je Melnjak pokušao glavom nakon udarca iz kuta no njegov udarac Kotarski je uspio zaustaviti. Samo dvije minute potom Livaja je fenomenalnom dijagonalom vidio utrčavanje Mlakara po lijevoj strani, Slovenac je uspio dohvatiti loptu na rubu peterca no nije i pogodio okvir gola već samo mrežu s vanjske strane. Taj odličan period igre domaćih zaključio je Sigur koji je u 13. minuti osvojio loptu na sredini igrališta, povukao nekoliko desetaka metara, a onda snažno zapucao sa 20 metara no lopta je odsjela na vratnici.

Početkom drugog poluvremena još je jednom okvir gola spasio grčki sastav. Livaja je prihvatio loptu na lijevom krilu i odlučio se za iznenadni udarac koji je ostavio Kotarskog bez reakcije no zatresla se vratnica. Mogao je Hajduk do prednosti i u 52. minuti, tada je Trost-Ekong pokušao glavom vratiti loptu Kotarskom, no učinio je to preslabo pa je to dodavanje presjekao Mlakar i onda pokušao glavom odmah prebaciti suparničkog golmana. Ipak, udarac je bio preslab pa je Kotarski lako primirio loptu.