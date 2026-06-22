Guinness objavio nevjerojatan popis rekorda nakon Messijeve utakmice

No tijekom iste večeri dogodilo se nešto što je prošlo gotovo nezapaženo. Messi je srušio čak četiri Guinnessova rekorda.

Prema službenim podacima Guinness World Recordsa, argentinski kapetan sada drži rekord po broju pogodaka na svjetskim prvenstvima s ukupno 18 golova. Istovremeno je postao i igrač s najviše nastupa na svjetskim prvenstvima, stigavši do brojke od 28 utakmica.

Tu nije stao. Messi sada drži i rekord po broju pobjeda na svjetskim prvenstvima s 18 slavlja, a postao je i nogometaš s najviše minuta provedenih na travnjaku na Mundijalima – ukupno 2489.

Posebno impresivno zvuči činjenica da je sve to ostvario gotovo dva desetljeća nakon svog prvog nastupa na Svjetskom prvenstvu u Njemačkoj 2006. godine. U međuvremenu su se promijenile generacije suigrača, protivnika i izbornika.

Messi je ostao. I nastavio rušiti granice koje su se nekad činile nedostižnima.

Zanimljivo je da je dio tih rekorda ranije držao legendarni Lothar Matthäus, dok su neki bili raspoređeni među različitim velikanima svjetskog nogometa. Sada su svi u rukama jednog čovjeka.

A s obzirom na to da Argentina već nakon dva kola izgleda kao jedan od glavnih kandidata za naslov, nije isključeno da će Messi do kraja turnira dodatno povećati prednost.

Jer dok svijet broji njegove golove, on u isto vrijeme nastavlja skupljati rekorde.

I to tempom koji je sve teže pratiti.