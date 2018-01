Gotovo je, Juventus se na neko vrijeme 'riješio' hrvatskog reprezentativca

Talijanski mediji bliski momčadi Juventusa tvrde kako su čelnici 'stare dame' na kraju ipak postigli dogovor s drugom momčadi Bundeslige te da Marko Pjaca do kraja sezone odlazi na posudbu u momčad Schalkea iz Gelsenkirchena

Kao moguće Pjacine destinacije proteklih su se dana spominjali su se i Monaco, ruski Zenit iz St. Petersburga, te Anderlecht, no utrku je na kraju dobio njemački klub.

Cijena posudbe je milijun eura plus 500.000 eura u bonusima. Schalke je u dogovor s Juventusom želio ugraditi i opciju otkupa ugovora na koncu sezone, ali su čelnici torinske 'stare dame' to odbili. To je i najbolja vijest za našeg Marka Pjacu jer je sada sigurno da u Torinu na njega najozbiljnije računaju u sljedećim sezonama.

Schalke je zimsku pauzu dočekao na drugom mjestu ljestvice Bundeslige, 'rudari' iz Gelsenkirchena osvojili su 30 bodova u 17 prvenstvenih utakmica, za vodećim Bayernom zaostaju devet bodova. Već 7. siječnja Schalke igra prijateljsku utakmicu s Genkom, a nastavak njemačkog prvenstva je 13. siječnja. 'Rudari' odmah idu na teško gostovanje kod Red Bulla u Leipzig...

Nakon što se oporavio od teške ozljede koljena, Pjaca je bio svjestan kako će u Juventusu u jeku sezone teško izboriti mjesto u momčadi, a potreban mu je kontinuitet nastupa ako želi izboriti mjesto među putnicima na Svjetsko prvenstvo u Rusiju.

Cijelu priču potvrdio je i Juventusov trener Massimiliano Allegri koji se na konferenciji za medije uoči dvoboja protiv Torina u četvrtfinalu Kupa Italije dotakao i Pjace.