Gorica je ekspresno dobila priliku osvetiti se 'farmaceutima' za ispadanje iz Kupa; Hajduk gostuje kod posljednjeplasiranog Intera

Subotnji program 18. kola Hrvatski Telekom Prve lige otvaraju Gorica i Slaven Belupo (Arenasport 1, 15 sati). Podsjetimo, u srijedu su 'farmaceuti' u Kupu u Velikoj Gorici pobijedili 2:1, domaćin im sad sprema osvetu... Drugi današnji susret u Zaprešiću igraju 'fenjeraš' Inter i Hajduk (Arenasport 3, 17.30 sati)

Slaven Belupo izgleda odlično otkako je na klupu stigao novi trener Stipić. Upisao je Stipić po dolasku u Koprivnicu poraze od Rijeke i Hajduka, ali već u tim se utakmica vidjelo da 'farmaceuti' na terenu djeluju mnogo čvršće nego u prethodnim ovosezonskim utakmicama. Uslijedio je niz od šest uzastopnih službenih utakmica bez poraza u kojima je momčad primila tek jedan gol, onaj prošle srijede u četvrtfinalu Kupa protiv Gorice. Slavio je Slaven u Velikoj Gorici unatoč tom primljenom pogotku i izborio je plasman u polufinale Kupa, a uz to sada mirno čeka nove prvenstvene izazove jer je posljednjim rezultatima stekao šest bodova prednosti pred prvim rivalima u utrci za ostankom u ligi.

Stipić se nada nastavku pozitivne rezultatske serije Slavena.

'Svlačionica je puna zadovoljstva i radosti. Kad se zbroje hrabrost, posjed i igra nakon primljenog izjednačujućeg gola, tada mislim da smo zasluženo slavili. Najbolju smo fazu imali nakon što smo primili pogodak, držali smo posjed i stvarali šanse. Čestitam svojoj ekipi. Veselili smo se, no odmah smo se počeli spremati za revanš. Čeka nas pakao i čistilište u Gorici, ali mi dolazimo opušteni. Prije tri, četiri tjedna bili smo posljednji na ljestvici i u lošem raspoloženju tako da znamo kako je trenutno njima. Jako nam je bitno da svi dobro radimo, te da svi igramo i fazu obrane. Imamo svoje principe i zahtjeve, a ekipa vjeruje u to. Svi se zajedno branimo i svi zajedno napadamo. Mislim da je mojoj ekipi sa mnom lijepo, meni je s njima lijepo, uživamo iz dana u dan i to je to', kaže trener 'farmaceuta'.

Zbog ozljede u konkurenciji za nastup kod Slavena nema veznjaka Puclina, a novi okršaj s Goricom propustit će i kapetan B momčadi Kudumija koji je suspendiran.

Drugi današnji susret u Zaprešiću od 17.30 sati igraju posljednjeplasirani Inter i Hajduk.

Nakon minimalne pobjede na gostovanju kod Varaždina momčad Intera upisala je četiri uzastopna poraza u utakmicama protiv Dinama, Lokomotive, Rijeke i Slavena. Posebno teški bili su posljednji porazi od Rijeke i Slavena u kojima je Toplakova momčad inkasirala čak sedam pogodaka, a na te se neuspjehe nadovezao i poraz od Osijeka u četvrtfinalu Kupa. U toj je utakmici momčad Intera djelovala bolje nego posljednjih tjedana, ali na kraju je ponovno morala prihvatiti poraz. Doduše, Toplak se nakon utakmice požalio na suđenje ponajboljeg hrvatskog suca Bebeka koji je njegovoj momčadi dosudio jedanaesterac da bi nakon toga promijenio odluku i onemogućio Inter da dobije idealnu priliku za postizanje izjednačujućeg pogotka.

Toplak i njegovi igrači nemaju previše vremena za žaljenje zbog propuštenog u Kup utakmici protiv Osijeka jer im u Zaprešić stiže Hajduk. Bez obzira na činjenicu da fenjerašu u goste stiže drugoplasirana momčad lige, u Interu nitko ne razmišlja da unaprijed potpiše poraz. Toplak će morati učvrstiti obranu koja je djelovala vrlo neuvjerljivo u posljednjim prvenstvenim utakmicama, pogotovo kada se zna da je Hajduk postigao po tri pogotka u posljednja četiri međusobna susreta. Zbog suspenzije u konkurenciji za nastup kod Intera neće biti mladi ofenzivac Mitrović.