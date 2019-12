Može li Dani Olmo ponoviti ono što je dosad uspjelo samo Eduardu da Silvi?

U godini u kojoj je Dinamo uzeo naslov hrvatskog prvaka, ali i napravio iskorak u europskim natjecanjima plasiravši se u Ligu prvaka, dok je Rijeka pod vodstvom trenera Igora Bišćana iznenadila baš Bjeličinu momčad u finalu kupa, te dok smo pratili pohod reprezentacije prema Euru 2020. godine, opet su se pojavila neka nova imena na nogometnoj sceni. Kapetani hrvatskih prvoligaša zato neće imati nimalo lagan zadatak jer trebaju izabrati novog, ili možda i starog, laureata akcije koju provode tportal i kapetani

Godinu u kojoj je Hrvatska stigla do svjetskog srebra obilježio je Dinamov Španjolac Dani Olmo . Dinamo je na krilima njegove lepršavosti nakon skoro 50 godina izborio tzv. europsko proljeće, a potom je s Bjeličinom momčadi stigao i do naslova prvaka.

Još veći Olmov iskorak vidjeli smo u ljetnim mjesecima, kada je sa španjolskom U-21 reprezentacijom pokorio Europu. Međutim prošlogodišnji laureat i pobjednik akcije 'Kapetani biraju igrača godine' vrhunac je doživio u drugoj polovici godine, kada je s Dinamom izborio Ligu prvaka, a sebi priskrbio poziv u A reprezentaciju Španjolske.

>> Dani Olmo najbolji je nogometaš godine prema izboru kapetana hrvatskih prvoligaša

No nije samo Olmo obilježio godinu. Tu su i njegovi suigrači, golman Dominik Livaković, koji je postao i jedinica hrvatske reprezentacije, zatim Bruno Petković, koji je golovima, ali i minijaturama zadivio i mnoge europske velikane, potom i Mislav Oršić, brzonogi i neumorni krilni napadač. Uz njih, do reprezentacije su dogurali igrač Osijeka Mile Škorić, hajdukovci Mijo Caktaš i Josip Juranović, a sve to potvrđuje da Hrvatski Telekom Prva liga ima sve veću vrijednost te je odličan poligon za dolazak na međunarodnu scenu. Jer u Hrvatskoj igraju i reprezentativci Švicarske, Sjeverne Makedonije, Poljske, Bosne i Hercegovine, Albanije, Mađarske...