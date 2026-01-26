SHNL - 19. KOLO

Varaždin preokretom do pobjede kod Gorice; pogledajte golove

Mamić i Punčec

Izvor: Cropix  /  Autor: Ronald Gorsic
GORICA
1:2
VARAŽDIN
  • S.Š.
  • Zadnja izmjena 26.01.2026 18:58
  • Objavljeno 26.01.2026 u 18:18
U utakmici koja je u petak odgođena zbog smrznutog terena u Varaždinu, te preseljena u Veliku Goricu, Varaždin je pobijedio Goricu 2:1. Domaćini su poveli, ali gosti su uspjeli preokrenuti rezultat

Gorica je povela u 25. minuti golom Jakova Filipovića, no gosti su okrenuli rezultat golovima Luke Mamića (34') i Ivana Mamuta (66').

Utakmica se trebala igrati u petak u Varaždinu, ali je odgođena zbog zaleđenog travnjaka. Zbog izrazito lošeg stanja travnjaka dogovorena je i zamjena domaćinstva, pa je utakmica odigrana u Velikoj Gorici.

Prvu priliku na utakmici imali su gosti u devetoj minuti. Mateo Leš je loše vratio loptu prema svom vrataru Davoru Matijašu, Mamut je presjekao i odmah pucao, ali pored gola.

Gorica je uzvratila golom u 25. minuti. Marijan Čabraja je ubacio iz kornera, a Filipović glavom, uz pomoć vratnice, matirao Olivera Zeleniku. Samo četiri minute kasnije moglo je biti i 2:0. Žan Trontelj se sjajno probio po desnoj strani, još bolje je ubacio za Čuića, no domaći napadač je promašio gol.

Gosti su izjednačili u 34. minuti lijepim golom Mamića, a rezultat su okrenuli u 66. minuti nakon obrambene pogreške Leša kojem je Latković oteo loptu, uposlio Mamuta, a ovaj pogodio za 2:1. Gorica je do kraja susreta pritiskala, no nije uspjela izjednačiti.

  • 90'

    90'

    Kraj utakmice

    Kraj utakmice

  • 90'

    90'

    Igrat će se najmanje tri minute nadokande

    Igrat će se najmanje tri minute nadokande

  • 88'

    88'

    I Canjuga je ušao umjesto Mamića

    I Canjuga je ušao umjesto Mamića

  • 87'

    87'

    Vrzić je ušao, Kavelj izašao; dok je Erceg zamijenio Pršira

    Vrzić je ušao, Kavelj izašao; dok je Erceg zamijenio Pršira

  • 87'

    87'

    Gashi je zakasnio za pola sekunde na ubačaj Trontelja; ostaje 1:2 za Varaždin

    Gashi je zakasnio za pola sekunde na ubačaj Trontelja; ostaje 1:2 za Varaždin

  • 80'

    80'

    Kakva prilika za Varaždin; Mamić je bio sam na 12 metara, ali loše je pucao, odnosno ravno u Matijaša

    Kakva prilika za Varaždin; Mamić je bio sam na 12 metara, ali loše je pucao, odnosno ravno u Matijaša

  • 76'

    76'

    Kavelj je pucao glavom, lopta je prevarila već i Zeleniku, ali od stative se odbila izvan terena

    Kavelj je pucao glavom, lopta je prevarila već i Zeleniku, ali od stative se odbila izvan terena

  • 73'

    73'

    Gashi i Pelko umjesto Leša i Čuića; Puclin ulazi, Marina izlazi

    Gashi i Pelko umjesto Leša i Čuića; Puclin ulazi, Marina izlazi

  • 67'

    67'

    Čim je zabio, Mamut je i izašao, a umjesto njega ušao je Antunović. Mijenja i Gorica, ušao je Bakić a izašao Fiolić

    Čim je zabio, Mamut je i izašao, a umjesto njega ušao je Antunović. Mijenja i Gorica, ušao je Bakić a izašao Fiolić

  • 66'

    66'

    GOOOOL! Ivan Mamut donio vodstvo Varaždinu, kaznivši grešku Leša

    GOOOOL! Ivan Mamut donio vodstvo Varaždinu, kaznivši grešku Leša

