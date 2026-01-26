Varaždin preokretom do pobjede kod Gorice; pogledajte golove

Gorica je povela u 25. minuti golom Jakova Filipovića, no gosti su okrenuli rezultat golovima Luke Mamića (34') i Ivana Mamuta (66').

Utakmica se trebala igrati u petak u Varaždinu, ali je odgođena zbog zaleđenog travnjaka. Zbog izrazito lošeg stanja travnjaka dogovorena je i zamjena domaćinstva, pa je utakmica odigrana u Velikoj Gorici.

Prvu priliku na utakmici imali su gosti u devetoj minuti. Mateo Leš je loše vratio loptu prema svom vrataru Davoru Matijašu, Mamut je presjekao i odmah pucao, ali pored gola.

Gorica je uzvratila golom u 25. minuti. Marijan Čabraja je ubacio iz kornera, a Filipović glavom, uz pomoć vratnice, matirao Olivera Zeleniku. Samo četiri minute kasnije moglo je biti i 2:0. Žan Trontelj se sjajno probio po desnoj strani, još bolje je ubacio za Čuića, no domaći napadač je promašio gol.

Gosti su izjednačili u 34. minuti lijepim golom Mamića, a rezultat su okrenuli u 66. minuti nakon obrambene pogreške Leša kojem je Latković oteo loptu, uposlio Mamuta, a ovaj pogodio za 2:1. Gorica je do kraja susreta pritiskala, no nije uspjela izjednačiti.