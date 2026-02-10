Jose Mourinho preuzima jednu od najboljih svjetskih reprezentacija?!

Mundijal će se igrati u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, a nakon njegova završetka isteći će ugovor aktualnom portugalskom izborniku Robertu Martinezu .

Kako piše Goal.com, Portugalski nogometni savez (FPF) ozbiljno razmatra mogućnost da angažira Josea Mourinha (63), koji se u rujnu prošle godine vratio u Benficu i započeo svoj drugi mandat na klupi lisabonskog velikana, potpisavši dvogodišnji ugovor. Unatoč tome, prema navodima ESPN-a, FPF planira pokušati dovesti 63-godišnjeg stručnjaka na izbornikovu poziciju čim Martinez završi svoj mandat.

Ako bi Mourinho napustio Benficu, njegovim najizglednijim nasljednikom smatra se Ruben Amorim, koji je nedavno dobio otkaz u Manchester Unitedu. Amorim je kao igrač proveo devet godina u Benfici, a u Portugalu i dalje uživa velik ugled zahvaljujući iznimno uspješnom razdoblju na klupi Sportinga.

Mourinhova želja da preuzme reprezentaciju nije novost. Još u siječnju prošle godine, dok je vodio Fenerbahče, otvoreno je govorio o ambiciji da se okuša u reprezentativnom nogometu.

‘Želim voditi momčad na Europskom ili Svjetskom prvenstvu i ujediniti naciju, kao što sam to mnogo puta radio s klubovima’, rekao je tada za Corriere dello Sport te dodao:



‘Želim to učiniti zbog nogometa i svega što on predstavlja. Bilo bi to nevjerojatno.’

Nekoliko mjeseci kasnije, govoreći o mogućim ponudama iz Brazila, Mourinho je dodatno pojasnio da mu je Portugal apsolutni prioritet.

‘Što se tiče reprezentacija, moja je sudbina voditi Portugal na Svjetskom prvenstvu. Nikada nisam razmišljao o klupi Brazila. Moje prvo iskustvo u reprezentativnom nogometu mora biti s Portugalom’, izjavio je legendarni strateg te dodao:

‘Ljudi moraju razumjeti da sam profesionalac i da mogu voditi i druge reprezentacije, ali samo one s kojima me nešto veže. Brazil zbog povijesnih veza naših zemalja, Engleska jer je to moj dom, Italija jer sam ondje radio godinama… No moj prvi izbornik mora biti moja zemlja’, poručio je Mourinho.

Ako do dogovora dođe, Portugal bi nakon SP-a 2026. dobio izbornika s golemim iskustvom, autoritetom i karizmom kakvu reprezentativni nogomet rijetko viđa.