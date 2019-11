Goran Ivanišević progovorio o suradnji s Novakom Đokovićem; u Srbiji će njegove izjave izazvati oduševljenje

U Londonu se igra ATP Finale, završni turniri osmorice najboljih tenisača sezone. Novak Đoković ovdje se može vratiti na sam vrh ATP ljestvice, a o svemu je za srpske medije govorio jedan od Đokovićevih trenera, legendarni hrvatski tenisač Goran Ivanišević

'Evo, prošla su skoro četiri mjeseca i napravili smo dosta dobrih stvari. Do sada je sve bilo odlično. Slažemo se odlično, da se ne ponavljam i opet govorim kolika je to čast za mene. Nažalost, na US Openu se dogodila ta ozljeda zbog koje je Novak otišao malo unazad, to jest izgubio je prvo mjesto, ali u sportu se događa puno toga na što ne možemo utjecati', kazao je Goran Ivanišević u velikom razgovoru za alo.rs .

Koliko se tenis promijenio u odnosu na vrijeme kad je ATP Tourom 'harao' Goran Ivanišević?

'Pa, prilično je različitu odnosu na prije. Drugačije se igra. Svaki tenisač ima svoj tim, to je praktično vojska. Pogledajte koliko igrača ima po dva trenera, dva fizioterapeuta, dva kondicijska trenera... Svi se druže međusobno da bi sve funkcioniralo kako treba. Druga stvar je to što trenutno na Touru imamo trojicu možda i najboljih igrača u povijesti tenisa. Novak, Roger Federer i Rafa Nadal vuku jedan drugog, oborili su toliko rekorda koji su sami i postavili, pa ih ponovno ruše, tako da je to sve poprilično nevjerojatno', kazao je Ivanišević koji ne sumnja kako Novak Đoković može postati 'najbolji svih vremena'.

'U njemu još ima još jako puno energije i želje za tim uspjehom. Ima još rekorda koje treba oboriti. Vidim po njemu da je i dalje gladan trofeja', kaže Ivanišević koji se nada kako će Đoković 'srušiti' rekord po broju osvojenih Grand Slamova. Roger Federer za sada ih ima četiri više...

'Kad gledaš sa strane, to izgleda kao mala brojka, a zapravo je vrlo velika. Ali ja i pored toga mislim da Đoković može prestići Federera. Ne samo Novak nego i Rafa. To sam rekao i iza toga stojim. Samo, daj bože zdravlja, to je najbitnije. Eto, računali smo i na US Open, pa zbog Novakove ozljede trofej ode u Rafine ruke. Povratak na vrh ATP ljestvice? Možda već nakon Londona. Ako ne, onda iza Australian Opena..', razmišlja Ivanišević koji s Novakom Đokovićem intenzivno radi na podizanju nivoa i kvalitete igre. Ako se tu uopće ima što za 'popravljati'...

'Novak je perfekcionist koji svakog dana traži nešto bolje, nešto drugačije. Ima još stvari na kojima radimo, a koje i sad izgledaju odlično. Servira sve bolje, sve je agresivniji, često napada protivnika. Iako, on sam u puno situacija odlučuje koji će napad izabrati, koji udarac, kada će se povući, ali i dalje mora dati 300 posto svojih mogućnosti da bi bio tamo gdje je sad. Tenis je individualni sport i moraš svakog dana biti bolji. Pogotovo kad si na vrhu, jer te svi žele 'skinuti'. Novak nikad neće biti servis-volej igrač niti teži tome. On je sa svojom igrom najbolji na svijetu, ali najbolji je kad je agresivan, kad s osnovne linije diktira poen i tada nakon tri-četiri udarca završava. To je njegova igra, kad najviše napada. Onda te ubaci u neki svoj mlin i nitko više nema šanse. Znači, sva je koncentracija da Novak bude agresivan i da on diktira poen, a kada je Novak Đoković u poenu, svi ostali su samo sudionici tog meča, praktično samo gledatelji', zaključio je Goran Ivanišević.