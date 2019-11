Oglasila se i razočarana Sandra Perković; njezina će poruka odjeknuti u svijetu atletike

Vijest kako je Međunarodna atletska federacija (IAAF) iz programa Dijamantne lige za 2020. godinu izbacila četiri discipline, među kojima je i bacanje diska, uzburkala je atletske vode. Iako se već neko vrijeme 'šuškalo' o takvom nepopularnom raspletu, ta je odluka posebno pogodila najbolju hrvatsku atletičarku

Sandru Perković sljedeće sezone nećemo gledati na borilištima najelitnijeg serijala atletskih mitinga. Njezina disciplina, bacanje diska, izbačena je iz programa. Istina, odluka je to o kojoj se već dugo nagađalo, nije došla iznenada, ali sigurno je pogodila našu najbolju atletičarku.

Za Sandru sve to znači i pozamašan financijski gubitak jer u pitanju su deseci tisuća dolara od potencijalnih premija, a nastupi u Dijamantnoj ligi vežu i izdašne sponzore. No, neće ostati bez natjecanja jer će utjehu pronaći na Continental Touru, novoj seriji mitinga koja će nominalno biti stepenicu niže od Dijamantne lige.

No, ima naša diskašica natjecateljske ciljeve od kojih nikako ne odustaje...

'Jedino što me trenutno zanima u 2020. godini su Olimpijske igre u Tokiju i Europsko prvenstvo u Parizu', kazala je Sandra Perković.

Spomenimo i to kako su čelnici IAAF-a odlučili atletičarkama i atletičarima čije su discipline izbačene iz Dijamantne lige pomoći u promociji (!), a obećali su i to kako će na kraju sljedeće sezone ponovno procijeniti sve discipline, pa i one izbačene, kako bi donijeli što kvalitetniju odluku o programu disciplina za 2021. godinu...