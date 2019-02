Goran Ivanišević otkrio novi detalj o Draženu i Wimbledonu; dotakao se Čilića, ženskog tenisa i hrvatske tragedije

Goran Ivanišević, legendarni hrvatski tenisač, uvijek je zanimljiv sugovornik. Osim o ekshibiciji koju će odigrati u Umagu protiv Patrick Raftera, s kojim je 2001. igrao finale Wimbledona, govorio je o igraču kojeg trenutno trenira Raoniću, novom formatu Davis Cupa, a dotakao se i tretmana tenisa u Hrvatskoj

'Čuli smo se i nedavno mi je poslao poruku i rekao kako će se spremiti, u što ne sumnjam. Rekao mi je kako u Hrvatsku dolazi sa ženom, ali i bez djece. Eto, to će biti prilika da mu pokažem ljepote Hrvatske, a obzirom da ostaje nekoliko dana nadam se da ćemo stići do Dalmacije da malo vidi moj kraj. Nadam se da ćemo se dobro zabaviti. Iskreno, mislim da mu je drago što će doći posjetiti Hrvatsku i igrati na stadionu koji nosi moje ime.'

'Rafter dolazi jer me iznimno poštuje, bez obzira što sam ga pobijedio i što mi je uljepšao najbolji trenutak karijere. No, Rafter je lijen, ne da mu se ići iz Australije i jako ga je teško natjerat da se makne od tamo. Bio je izbornik Australije, ali se makao od tenisa i od svega što uz to ide. Tamo je kupio neku farmu i uzgaja krave i tko zna što još radi. Ozbiljno, ne šalim se!', kazao je Ivanišević u druženju s novinarima dodavši kako se već nekoliko puta čuo s Rafterom:

'Za vrijeme turnira u sobi, pored kreveta, sam imao zalijepljen Draženov poster u dresu New Jersey Netsa tako da moja posveta nije bila spontana. Ispunio sam obećanje koje sam dao one godine kada je Dražen, nažalost, poginuo. Te 1993. sam rekao da ću kad tad probati osvojiti Wimbledon za njega. Baš te 1993. sam loše igrao, ali eto stigla je ta 2001. kada sam slučajno u magazinu KOŠARKA koji mi je netko donio, koji inače ne čitam, iz sredine istrgnuo Draženov poster. Kao da je sve bilo određeno da se to dogodi i jednostavno sam znao da je Dražen negdje odozgo gledao to finale i bio je ponosan na mene.'

'Ne puno puta, možda nekih deset. Ali nikada nisam pogledao cijeli meč, volim preskakati neke detalje. Posebno mi se urezao taj zadnji gem i kada malo bolje pogledam to sam dobio na ludilo. Stvarno ne znam što sam radio i kako sam dobio taj gem, na terenu sam, a vidi se da ne znam što radim. Radio sam neke pogreške kao neki luđak. Tada sam se prvi puta našao u situaciji da serviram za pobjedu na Wimbledonu. Do tada sam navikao na onaj pjat (tanjur) ili tacnu što dobija drugi. Ali taj dan shvatiš da više nisi drugi.'

'To je jedno od najposebnijih finala ikada! Igralo se u ponedjeljak i onakva atmosfera - jer su se karte prodavale običnim ljudima - se nikada više u neće ponoviti jer je u međuvremenu postavljen krov. Uz sve to u finalu su igrala dva prijatelja i hvala Bogu što sam ja osvojio. Tog dana nisam puno spavao, samo sam čekao da počne i završi taj meč jer iza mene je bilo toliko godina čekanja i toliko godina razočarenja. Nekako, dočekaš zadnju priliku i u neponovljivoj atmosferi osvojiš taj trofej. Sve je tog dana bilo drukčije.'

Kako ste proslavili tu povijesnu pobjedu, pamtite li neke detalje?

'Sjećam se da nisam spavao tu večer, zatim sljedeću večer i još jednu nakon toga! Bili smo vani i slavili smo i sjećam se da mi je netko ukrao jaketu i džemper. Tada mi je netko dao neku klupsku majicu i kada sam oko šest ujutro stigao u stan ispred zgrade me čekalo nekoliko TV ekipa. U toj majici sav nikakav sam im rekao da me malo pričekaju da dođem sebi.'

Kakvi su izgledi najboljih hrvatskih tenisača da ponove vaš uspjeh na Wimbledonu?

'Eto, Čilić je bio jako blizu i sve je moguće. Uostalom, on je svake godine jedan od favorita, to je bio prošle godine, a bit će i ove. E sad, hoće li ga osvojiti, to ćemo vidjeti…'

Koga od tenisača, kada je karakter u pitanju, vidite kao svog nasljednika?

'Ima ih dosta, ali meni je to dan danas Nick Kyrgios. Riječ je o jednom dragom liku koji je u neku ruku, onako, mračnjak. Stvarno ne znam što se događa u njegovoj glavi i bilo bi interesantno ući u nju i vidjeti što unutra ima. Dečko ima stvarno čudan karakter i tu moram naglasiti kako mi nisu jasni oni koji imaju nešto protiv razbijanja reketa. Pa to je jedina stvar koju kao tenisač možeš razbiti tijekom meča. Ionako ne smiješ ništa reći sucu, ne smiješ udariti nekog, ali uvijek možeš razbiti reket i uzeti novi. I nikome ništa.'

Kakvo je vaše mišljenje o novom formatu Davis Cupa. Tradiciju duga 119 godina je naglo prekinute?

'Nećemo odmah ubit to natjecanje koje još nije ni počelo. Moramo mu dati nekoliko godina da vidimo kako će igrači to prihvatiti. No, da mi je netko prije par godina rekao da će doći jedan nogometaš - i to ne bilo kakav nego onaj koji je sve osvojio - i promijeniti najstarije natjecanje u tenisu, rekao bih mu da je lud! Eto, to je moguće samo u tenisu i nadam se da Pique i njegova ekipa znaju što rade i nadam se da će svi tenisači to prihvatiti. No, tenis nije nogomet, drukčija je to publika, ali dati ćemo im šansu pa da vidimo.'

Nedavno ste bili jako blizu uvrštenja u tenisku Kuću slavnih, ali ste na koncu završili na drugom mjestu. Kako ste to primili?

'U Kuću slavnih izabran je Jefgenij Kafeljnikov koji je obilježio svjetski tenis; čovjek je dvostruki osvajač Grand Slama, olimpijski prvak i Davis Cup pobjednik. Hvala bogu automatski sam nominiran i za ovu godinu. Ja očito ništa iz prve ne mogu, pa će valjda biti iz druge (smijeh). Znate, ima tamo i Kuća neslavnih koju grade pored pa možda u nju uđem… Ma sama nominacija je veliko priznanje i čast za mene.'

Kako ste zadovoljni napretkom Kanađanina crnogorskog podrijetla Miloša Raonića kojem ste osobni trener?

'Nedavno na Australian Openu Raonić je odigrao jako dobar turnir, ali ipak je malo razočaranje što je izgubio u četvrtfinalu. Odigrao je cijeli turnir jako zrelo i stavio se među konkurente za osvajanje Grand Slama. Njegova igra u Melbourneu je bila odlična, a to nije samo moje viđenje, nego i nekoliko stručnjaka. Eto, to je za mene plus, svojevrsno priznanje da sam uspio poboljšati njegovu igru. Vratio se na tenisku mapu favorita, a prošle godine u ovo vrijeme bio je 45. na svijetu s 10 kg viška. Sada je na 14. mjestu i igra možda najbolji tenis u karijeri.

Autor ste izjave kako samo Balkanac može trenirati Balkanca. Možete li to pojasniti?

'Mi Balkanci smo posebni, treba razumjeti taj mentalni sklop, a puno ljudi to ne razumije. Vidjeli ste kako to ispadne kada Amerikanac trenira Balkanca kada je Agassi radio s Đokovićem. Odmah sam znao sam da to neće dugo trajati iako je jasno kako je Agassi odličan trener i bio je vrhunski igrač.. No, zato sam mišljenja kako Balkanac može trenirati bilo koga! Za mene je i Raonić Balkanac jer je 11 godina živio u Crnoj Gori.'

Možete li se u budućnosti vidjeti kao trener u ženskom tenisu neke od vodećih tenisačica?

'Uf, to me stalno pitaju. Nedavno mi je Muguruzin trener rekao kako je sanjao da sam trener neke tenisačice. Slušam ga i gledam i mislim si da je poludio. Iskreno, to bi za mene stvarno bio izazov. U zadnje vrijeme puno gledam ženski tenis jer 90% turnira igraju zajedno s muškarcima. No, sve za što sam rekao u stilu 'nema šanse' na kraju se puno toga ipak dogodilo.'

No, kada je muški tenis u pitanju sve se i dalje vrti oko tri velikana Đokovića, Nadala i Federera. Može li ih netko ugroziti?

'Za sada Đokovića nitko ne može ugroziti. No, Federer će brzo otići, ako ne ove godine onda vrlo vjerojatno sljedeće. Nadal će još neko vrijeme biti tu. Tu je blizu i Alexander Zverev, ali kod njega mi nešto fali, ne znam što. On može i mora bolje! Naravno, Čilić je uvijek tu kao jedan od konkurenata za Grand Slam titule. I Borna Ćorić je na dobrom putu, ali ova godina će mu biti teža jer sada je on jedan od igrača kojeg svi žele dobiti. Po mom mišljenju budućnost tenisa je dobra, ali ova trojica velikana još diktiraju budućnost tenisa. Dok su tu, njih će se sve pitati.'

Hrvatska nogometna reprezentacija druga je na svijetu, a tenisači osvajači Davis Cupa no usprkos tome nemamo nacionalni stadion. Nemamo još niti teniski centar?

'Krivu osobu pitate jer to su dvije različite stvari. Nacionalni stadion košta između 50 i 100 milijuna eura, a Nacionalni teniski centar maksimalno dva milijuna eura. To su ogromne razlike. No, to što nemamo Nacionalni teniski centar je tragedija jer mi smo zemlja s dva osvojena Davis Cupa. Stadion naravno svi želimo, ali to je ipak malo veći zalogaj.'