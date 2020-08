Goran Ivanišević nije propustio priliku već je odmah po dolasku u New York upozorio u kakvim će se uvjetima održati US Open

Tenisači se pokušavaju vratiti u ritam, jer od proljeća nisu igrali niti na jednom službenom turniru. U međuvremenu su sudjelovali na humanitarnim priredbama, poput one u našem Zadru, ali i dio njih je bio pozitivan na koronavirus

Ova teniska sezona praktički nije ni krenula, jer u ožujku je već bila prekinuta. Tenisači i tenisačice bili su prisiljeni na 'suhe treninge', održavanje forme te poneku ekshibiciju s humanitarnim karakterom.

No, kako se stanje s koronavirusom koliko-toliko dovelo pod kontrolu, iako i dalje ima žarišta diljem svijeta, u ATP-u odnosno WTA-u, odlučili su vratiti se na scenu.

>> Tek što se vratio optimizam među tenisače: Moram vam za priopćiti lošu vijest, pozitivan sam na COVID-19 i otkazujem nastup u New Yorku

I tenisačice su već aktivne, dok tenisači svoj prvi službeni turnir još čekaju. I bit će to, umjesto u Cincinnatiju, na terenima u New Yorku, a riječ je o turniru Western & Southern Open iz seije 'Masters 1000', od 22. do 28. kolovoza.

Odmah po svršetku tog turnira, održat će se i US Open (op.a. od 31. kolovoza do 13. rujna), uz stroga epidemiološka pravila.

No, ono što je najtužnije, na tom turniru neće nastupiti svi najbolji tenisači, pa ni tenisačice, jer neki zbog tih strogih pravila, pa potom i obveze samoizolacije, radije su odlučili ostati kod kuće, poglavito oni tenisači iz Europe. Naravno, što je i posve razumljivo, jer ipak u pitanju je zdravlje.

Dugo se špekuliralo hoće li se u New Yorku pojaviti i Novak Đoković, najbolji tenisač svijeta, a onda je prije nekoliko dana ipak razveselio organizatore.

I ne samo da ćim je obećao, već se Đoković, uz svog trenera, odnosno našu legendu, Gorana Ivaniševića, već pojavio u New Yorku.

A Ivanišević, kakav je, sklon zafrkanciji, odmah je na društvenim mrežama objavio fotografiju sa stadiona, gdje pozira uz zaštitnu masku. Objavu je pak popratio riječima.

'Dakle, ovako će to izgledati'. Drugim riječima, sumorno, prazno.