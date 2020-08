Tek što se vratio optimizam među tenisače: Moram vam za priopćiti lošu vijest, pozitivan sam na COVID-19 i otkazujem nastup u New Yorku

Japanski tenisač Kei Nishikori (30), trenutačno 31. igrač na ATP ljestvici, objavio je kako je zaražen koronavirusom te je stoga morao otkazati svoj nastup na turniru Western and Southern Open iz serije 'Masters 1000' koji će se iznimno ove godine održati u New Yorku od 20. do 28. kolovoza.

'Imam vam za priopćiti lošu vijest, testirao sam se na COVID-19 i rezultat je pozitivan i stoga moram otkazati nastup na turniru. Dobro se osjećam i imam jako malo simptoma. Ipak, za svaku sigurnost otišao sam u bolnicu', objavio je Nishikori koji živi i trenira na Floridi. Zbog pozitivnog nalaza upitan je i Nishikorijev nastup na US Openu koji bi se trebao igrati od 31. kolovoza do 13. rujna, a upravo na tom je turniru Japanac ostvario svoj najveći uspjeh stigavši do finala 2014. u kojem je izgubio od Marina Čilića.