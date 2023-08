Giovanni Cernogoraz 'upucao' svoju prvu medalju na Svjetskim prvenstvima i odmah - zlato

Giovanni Cernogoraz (40) je sjajno započeo finale, pogodio je svih prvih 12 meta i zasjeo na čelo koje nije ispuštao do kraja. Nakon 28 meta imao je dva pogotka prednosti pred najbližim pratiteljima, da bi nakon promašaja 30. mete njegova prednost pala na jedan pogodak.

No, potom je 40-godišnji Novigrađanin pogodio 19 meta zaredom, dok je Kovacocy zaredao s tri uzastopna promašaja od 38. do 40. mete. To je omogućilo komfornu prednost Cernogorzu od četiri mete uoči posljednjih 10. Kako je nastavio pogađati, zlato je osigurao već nakon 47. mete pa su posljednje tri bile slavljeničke.

Najveći uspjeh Cernogoraz je ostvario prije 11 godina kada je u Londonu postao olimpijski pobjednik, dok mu je ovo prvo odličje sa Svjetskih prvenstava na kojima mu je najbolji dosadašnji plasman bilo sedmo mjesto.

Osvajanjem svjetskog naslova Cernogoraz je osigurao i normu za nastup na Olimpijskim igrama sljedeće godine u Parizu.

'Ponosan sam na sebe, svoju obitelj, hrvatsko streljaštvo. Naporno sam radio za ovo, ovo je veliki rezultat za moju zemlju. Nakon što sam kroz raspucavanje osigurao olimpijsku normu u finalu mi je bilo lakše', kazao je Cernogoraz.

Broncu je sa 31 pogotkom u finalu osvojio Kuvajćanin Khaled Almudhaf.

U kvalifikacijama trapa nastupila su još dva hrvatska predstavnika, Josip Glasnović je sa 121 pogotkom zauzeo 25. mjesto, a Anton Glasnović sa 120 pogodaka 39.

FINALE: