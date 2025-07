Garcia progovorio o najvećoj želji Hajduka: 'Bio bi odličan za nas'

Pajaziti je igrač Fulhama, koji je prošle sezone bio na posudbi u Gorici. Ugovor s Fulhamom mu je istekao ovog ljeta, ali su Englezi imali i iskoristili opciju produljenja na još jednu godinu.

Upravo to je bio problem jer se očekivalo da će Fulham tražiti neku odštetu, a Hajduk je to želio izbjeći. Pajaziti će raskinuti ugovor s Fulhamom i Englezima će pripasti postotak budućeg transfera. No, sad se radi na tome kako će se taj eventualni iznos razdijeliti u trokutu Hajduk - Fulham - igračevi agenti i koliko će kome pripasti. Očekuje se da će se to riješiti ovog tjedna.

U intervjuu za Dnevnik Nove TV novo trener Hajduka Gonzalo Garcia je progovorio o potencijalnom dolasku Pajazitija u Split.

'Imamo ga na umu neko vrijeme i mislimo da bi bio dobar za nas. Talentiran je i mislim da će biti odličan igrač', zaključio je Garcia.